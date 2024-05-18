ВС РФ ударили по частным домам в Харькове: среди раненых есть дети

В городе прогремела серия взрывов. Несколько домов разрушены, пострадавшие получили осколочные ранения.

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Российские оккупанты обстреляли Харьков. Об этом 18 мая в 14:15 сообщил городской голова Игорь Терехов.

"В городе шумно. Серия взрывов. Будьте осторожны", — написал он.

Через полчаса мэр Харькова проинформировал о попадании по жилому сектору.

"Несколько частных домов разрушены, есть пятеро пострадавших", — отметил Терехов.

Посты Игоря Терехова от 18 мая Фото: Скриншот

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что пятеро пострадавших получили осколочные ранения. Он подтвердил, что в результате ударов ВС РФ по Харькову в городе есть разрушения жилой инфраструктуры.

"Среди раненых двое детей: 13 в 16 лет — легкие", — уточнил руководитель ОВА.

Посты Олега Синегубова от 18 мая Фото: Скриншот

Напомним, 17 мая российские оккупанты атаковали Харьков управляемыми авиабомбами, под ударом был Холодногорский район. В результате атаки погибли два человека, также было известно о 13 пострадавших.

Ночью на 18 мая ВС РФ запустили по Украине дроны-камикадзе. Взрывы раздавались в пяти областях — Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской, все дроны успешно ликвидировала ПВО. Однако в двух регионах получили повреждения энергообъекты. В "Укрэнерго" заявили, что это не привело к отключению света у потребителей, а энергетики начали ремонтные работы.