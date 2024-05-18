ЗС РФ вдарили по приватних будинках у Харкові: серед поранених є діти

У місті прогриміла серія вибухів. Кілька будинків зруйновано, постраждалі отримали уламкові поранення.

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Російські окупанти обстріляли Харків. Про це 18 травня о 14:15 повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У місті гучно. Серія вибухів. Будьте обережні", — написав він.

За пів години мер Харкова проінформував про влучання по житловому сектору.

"Кілька приватних будинків зруйновано, є пʼятеро постраждалих", — зазначив Терехов.

Пости Ігоря Терехова від 18 травня Фото: Скриншот

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що п’ятеро постраждалих отримали уламкові поранення. Він підтвердив, що внаслідок ударів ЗС РФ по Харкову у місті є руйнування житлової інфраструктури.

"Серед поранених двоє дітей: 13 в 16 років — легкі", — уточнив керівник ОВА.

Пости Олега Синєгубова від 18 травня Фото: Скриншот

Нагадаємо, 17 травня російські окупанти атакували Харків керованими авіабомбами, під ударом був Холодногірський район. Внаслідок атаки загинули двоє осіб, також було відомо про 13 постраждалих.

Вночі на 18 травня ЗС РФ запустили по Україні дрони-камікадзе. Вибухи лунали у п’яти областях — Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Полтавській та Харківській, усі дрони успішно ліквідувала ППО. Проте у двох регіонах отримали пошкодження енергооб’єкти. В "Укренерго" заявили, що це не спричинило відключення світла у споживачів, а енергетики розпочали ремонтні роботи.