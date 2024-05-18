ВС РФ атаковали пять областей "Шахедами", есть попадания: как работала ПВО и что пострадало

В результате российского удара дронами-камикадзе повреждены два объекта энергетики, рассказали в "Укрэнерго". Один из них расположен в Полтавской области, заявил глава ОГА.

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В ночь на 18 мая ВС РФ запустили по Украине 13 дронов-камикадзе Shahed. Взрывалось в центральных и южных регионах, работали силы противовоздушной обороны (ПВО). О деталях российского обстрела рассказали на странице Facebook командования Воздушных сил ВСУ.

В заметке указывается, что беспилотники ВС РФ поднялись в воздух с двух полигонов — под Курском и под Приморско-Ахтарском (Краснодарский край). Силы ПВО сбили все средства поражения противника, доложило командование. Взрывы раздавались в пяти областях:

Винницкая;

Днепропетровская;

Николаевская;

Полтавская;

Харьковская.

Обстрел 18 мая — сколько дронов-камикадзе запустили ВС РФ Фото: Командование Воздышных Сил ВСУ

Обстрел 18 мая — детали

Утром 18 мая в "Укрэнерго" сообщили о последствиях российского обстрела. Выяснилось, что повреждены объекты энергетической инфраструктуры в двух регионах — на юге и в центре. В каких областях они расположены, не указывается. Энергетики начали ремонтные работы, рассказала пресс-служба компании.

Обстрел 18 мая — Укрэнерго об атаке дронов по энергетике Фото: Укрэнерго

Между тем воздушная тревога в южных, части центральных и восточных областей ночью продолжалась около двух часов. Кое-где ее объявляли дважды — например, в Полтавской и Николаевской. Утром военные администрации добавили некоторые детали о ночном обстреле Украины.

Глава Полтавской ОГА Филипп Пронин заявил, что в результате российского обстрела поврежден объект энергетики. Какой именно, не указал, лишь отметил, что это произошло в одном из районов. От удара ВС РФ люди не пострадали, говорится в заметке.

Обстрел 18 мая — Пронин об атаке дронов в Полтавской области Фото: Скриншот

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что в ночь на 18 мая бойцы Воздушного командования "Восток" сбили один дрон-камикадзе. Событие произошло в Павлоградском районе, написал чиновник. О каких-то повреждениях инфраструктуры или пострадавших в заметке не упоминается.

Обстрел 18 мая — Лысак об атаке дронов в Днепропетровской области Фото: Скриншот

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким в 7:52 написал, что над регионом также сбили один "Шахед". От артиллерийского огня ВС РФ пострадала Очаковская община: событие произошло накануне, 17 мая.

Обстрел 18 мая — Ким об атаке дронов в Николаевской области Фото: Скриншот

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал текущую ситуацию в регионе, где продолжается наступление ВС РФ. По его словам, враг наносил удары из РСЗО и управляемыми авиабомбами (КАБами). Об ударах дронов чиновник не сообщал.

Обстрел 18 мая — Синегубов о ситуации в Харьковской области Фото: Скриншот

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов информировал только о начале и конце тревоги. Информацию о взрывах или работе ПВО не озвучил.

Отметим, в середине мая 2024 года в Украине возобновили графики отключений электроснабжения, рассказали представители энергокомпаний. Например, от отключений страдают жители Киева, ранее рассказал Фокус. Причина ситуации — массированные удары ВС РФ по объектам генерации и похолодание

Напоминаем, накануне ВС РФ запустили по Украине 20 дронов-камикадзе: взрывалось в центральных и восточных областях. Воздушные силы доложили, сколько российских беспилотников удалось сбить во время обстрела 17 мая.