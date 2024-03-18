Только с одной целью: Братчук объяснил, почему ВС РФ наносят двойные удары по городам

По словам спикера Украинской добровольческой армии, после первой ракеты на место оперативно прибывают медики и спасатели. Оккупанты об этом знают и осуществляют пуски еще одной воздушной цели, чтобы количество жертв или пострадавших увеличилось.

Related video

Российские оккупанты продолжают атаковать мирные города Украины и используют для этого различные тактики. В частности речь идет про двойные удары. Спикер Украинской добровольческой армии (УДА) "Юг" Сергей Братчук в эфире телеканала Freedom высказался по этому поводу.

По его словам, тактика двойного удара уже была замечена в ряде украинских регионов. В частности речь идет про случай в Одессе 15 марта, а также в Николаеве 17 марта. Россияне хотят в результате своего террора получит как можно больше жертв.

"Это так называемая тактика двойного удара, когда между первой и второй ракетной атакой есть определенная пауза. Она осуществляется врагом только с одной целью — все прекрасно понимают, что есть попадание, что могут быть раненые, могут быть погибшие. Соответственно, есть определенный алгоритм действий, когда спасатели и медики должны прибыть на место максимально быстро и приступить к помощи раненым, эвакуации возможных погибших, эвакуации людей, которые могут находиться на этом месте", — говорит Сергей Братчук.

В данном случае, продолжает спикер УДА, ВС РФ запустили ракеты "Искандер-М" по Николаеву с той же точки, что и накануне по Одессе — с временно оккупированного Крымского полуострова.

Соответственно, сначала прилетает первая ракета — на место приезжают спасатели и медики, а потом после небольшой паузы в этом же месте звучит второй взрыв.

Противник продолжает терроризировать южные города Украину, используя для этого преступные методы.

"У меня в эти дни очень часто спрашивают, как можно объяснить логику подобных обстрелов. Ответ очень простой — это не логика, это терроризм. Террорист должен быть наказан, наказан только силовым ответом", — подытожил Сергей Братчук.

Напомним, 17 марта российские оккупанты обстреляли Николаев. По предварительной информации, по городу ударили баллистическими ракетами "Искандер-М", которые российские оккупанты запустили со стороны Евпатории. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что российская армия ракеты выпускала с того же места, откуда и обстреляла Одессу 15 марта.