Ударили ракетами "Искандер-М": Николаев попал под обстрел оккупантов (фото)

По предварительным данным, оккупанты ударили по городу двумя ракетами "Искандер-М". Известно о двух пострадавших горожанах, состояние которых медики оценивают как средней тяжести.

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В воскресенье, 17 марта, российские оккупанты ударили ракетами по городу Николаев. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем официальном Telegram-канале.

"Был прилет по Николаеву. С места (с которого ударили, — ред) по Одессе. И повторный пуск такой же. В Прощеное воскресенье надо ли прощать (россиян, — ред) за то, что они нас обстреливают баллистикой?" — написал чиновник.

Предварительно по городу ударили ракетами "Искандер-М", которые российские оккупанты запустили со стороны Евпатории (аннексированный Крым). Виталий Ким уточнил, что в месте пуска у военных ВС РФ есть две установки, с помощью которых они и наносят удары по территории Украины, подконтрольной ВСУ.

Местные Telegram-каналы опубликовали первые фотографии с места инцидента.

Столб дыма над Николаевом после ракетного обстрела ВС РФ

На одной их них видно, как над городом поднимается облако бело-серого дыма, который бывает после прилета баллистических ракет.

Облако дыма над Николаевом после ракетного обстрела ВС РФ

Информация о жертвах, пострадавших и разрушениях в городе пока уточняется. По состоянию на 14:31 местные власти сообщили о двух раненых. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Напомним, 15 марта ВС РФ нанесли два ракетных удара по Одессе. В Силах обороны Юга сообщили, что оккупанты запустили по городу ракеты типа "Искандер". Жертвами ракетной атаки стали 20 человек, еще 73 получили ранения.

После того, как ОВА уточнила данные о пострадавших после ударов РФ по Одессе, обстрел города назвали самым масштабным терактом со стороны российских оккупантов. В ОК "Юг" добавили, что количество раненых может увеличиться, ведь люди отходят от шока и обращаются за помощью.