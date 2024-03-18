Shahed и ракеты различного базирования: ВС РФ массированно ударили по Украине, детали (фото)

По данным Воздушных сил, для ударов по Украине враг использовал зенитные управляемые ракеты С-300/С-400, авиационные Х-59 и иранские дроны-камикадзе Shahed. На Харьковщине под российский обстрел попала пожарная часть ГСЧС.

Related video

Вечером 17 февраля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали территорию Украины беспилотными летательными аппаратами Shahed. Кроме того, зафиксировали пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией РФ на Харьковщине и Сумщине. Об этом стало известно из Telegram-канала Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В 20:56 в командовании заявили, что "Шахеды" наблюдаются в Винницкой, Черкасской и Житомирской областях, движутся в северо-западном направлении.

Впоследствии об угрозе предупредили и в Ровенской и Хмельницкой областях.

В 21:34 в Воздушных силах предупредили об угрозе БПЛА в Черновицкой области и движение ударных беспилотников в направлении Волынской области.

По состоянию на 22:02 были зафиксированы группы Shahed в вашем направлении Львовской области. Чуть позже в командовании сообщили об угрозах и для Херсонской и Николаевской областей.

Также сообщалось об угрозе ударов российскими дронами и для Днепропетровской области и движение в сторону Кировоградской области. Позже БПЛА изменили направление на Полтавщину.

В 23:10 в Воздушных силах заявили об угрозе применения баллистического вооружения для Харьковской области. Такое же сообщение было в понедельник утром, 18 марта, в 4:55.

Кроме того, в 23:22 командование сообщило об угрозе применения ударных БПЛА в Днепропетровской области.

Отбой угрозы по применению беспилотных летательных аппаратов прозвучал ночью 18 марта в 01:39, а баллистического вооружения — утром в 05:17.

ПВО уничтожила 17 беспилотников

По информации Воздушных сил, в ночь на 18 марта 2024 года противник атаковал 5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковщине, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Сумщине и 22-мя ударными БпЛА типа Shahed (районы пусков беспилотников — Приморско-Ахтарск-рф).

"К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы", — добавляют в заметке.

В результате боевой работы сбито 17 БПЛА в пределах Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Ровенской областей.

Удары по Днепропетровской области

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что поздно вечером Воздушные силы сбили 2 беспилотника в Криворожском районе.

По его словам, в Кривом Роге обломки упали на пятиэтажку. Произошел пожар, который спасателям удалось укротить. Повреждена крыша, но сами квартиры остались целыми. Никто не пострадал.

"Взрывотехники изъяли часть вражеского железа. Чтобы провести работы безопасно, вывели почти три десятка жителей. Теперь обломки уничтожат. Люди же уже дома", — подчеркнул Лысак.

Фото: Сергей Лысак / Telegram

Кроме этого, противник трижды обстреливал Никопольщину. Из артиллерии целился по Марганецкой, Мировской и Червоногригорьевской громадам.

"Разрушен частный дом. Изуродованы 2 хозяйственные постройки, авто, гаражи, теплицы. Зацепило линию электропередач и газопровод. Погибших и раненых нет", — отметил он.

Обстрел Харьковщины

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что ночью враг нанес ракетные удары по приграничному населенному пункту Харьковской области.

В результате удара повреждения получило здание пожарной части. В частности. выбиты окна, двери, ворота, повреждена крыша и фасадная часть. Кроме того, повреждены 4 пожарно-спасательных автомобиля.

"На дежурстве в пожарном депо находилось 11 спасателей, из которых один получил травму руки. Это водитель-спасатель местного пожарно-спасательного подразделения. Медицинская помощь ему была оказана на месте", — отмечают в ГСЧС.

Напомним, 17 марта российские оккупанты обстреляли Николаев. По предварительной информации, по городу ударили баллистическими ракетами "Искандер-М", которые российские оккупанты запустили со стороны Евпатории. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что российская армия ракеты выпускала с того же места, откуда и обстреляла Одессу 15 марта.

Кроме того, 17 марта ВС РФ обстреляли временный пункт расположения скорой медицинской помощи в селе Бугаевка Чугуевского района Харьковской области. Ранения получили фельдшер и водитель скорой.