Shahed та ракети різного базування: ЗС РФ масовано вдарили по Україні, деталі (фото)

За даними Повітряних сил, для ударів по Україні ворог використав зенітні керовані ракети С-300/С-400, авіаційні Х-59 та іранські дрони-камікадзе Shahed. На Харківщині під російський обстріл потрапила пожежна частина ДСНС.

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Увечері 17 лютого Збройні сили Російської Федерації атакували територію України безпілотними літальними апаратами Shahed. Крім того, зафіксували пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією РФ на Харківщині та Сумщині. Про це стало відомо з Telegram-каналу Повітряних сил Збройних сил України.

О 20:56 в командуванні заявили, що "Шахеди" спостерігаються у Вінницькій, Черкаській та Житомирській областях, рухаються в північно-західному напрямку.

Згодом про загрозу попередили й у Рівненській та Хмельницькій областях.

О 21:34 в Повітряних силах попередили про загрозу БПЛА у Чернівецькій області та рух ударних безпілотників в напрямку Волинської області.

Станом на 22:02 було зафіксовано групи Shahed у вашому напрямку Львівської області. Трохи згодом у командуванні повідомили про загрози й для Херсонської та Миколаївської областей.

Також повідомлялося про загрозу ударів російськими дронами й для Дніпропетровської області та рух у бік Кіровоградської області. Пізніше БПЛА змінили напрямок на Полтавщину.

О 23:10 у Повітряних силах заявили про загроза застосування балістичного озброєння для Харківської області. Таке ж повідомлення було у понеділок зранку, 18 березня, о 4:55.

Крім того, о 23:22 командування повідомило про загрозу застосування ударних БПЛА у Дніпропетровській області.

Відбій загрози по застосуванню безпілотних літальних апаратів прозвучав вночі 18 березня о 01:39, а балістичного озброєння – зранку о 05:17.

ППО знищила 17 безпілотників

За інформацією Повітряних сил, у ніч на 18 березня 2024 року противник атакував 5-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумщині та 22-ма ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків безпілотників – Приморсько-Ахтарськ-рф).

"До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби", — додають у дописі.

В результаті бойової роботи збито 17 БПЛА у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей.

Удари по Дніпропетровській області

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що пізно ввечері Повітряні сили збили 2 безпілотники у Криворізькому районі.

За його словами, у Кривому Розі уламки впали на п'ятиповерхівку. Сталася пожежа, яку рятувальникам вдалось приборкати. Пошкоджений дах, але самі квартири залишилися цілими. Ніхто не постраждав.

"Вибухотехніки вилучили частину ворожого залізяччя. Аби провести роботи безпечно, вивели майже три десятки мешканців. Тепер уламки знищать. Люди ж вже вдома", — наголосив Лисак.

Фото: Сергій Лисак / Telegram

Окрім цього, противник тричі обстрілював Нікопольщину. З артилерії цілив по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах.

"Зруйнований приватний будинок. Понівечені 2 господарські споруди, авто, гаражі, теплиці. Зачепило лінію електропередач та газогін. Загиблих і поранених немає", — зазначив він.

Обстріл Харківщини

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що вночі ворог завдав ракетних ударів по прикордонному населеному пункту Харківської області.

У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини. Зокрема. вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину. Крім того, пошкоджено 4 пожежно-рятувальні автомобілі.

"На чергуванні у пожежному депо перебувало 11 рятувальників, з яких один отримав травму руки. Це водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Медична допомога йому була надана на місці", — зазначають у ДСНС.

Нагадаємо, 17 березня російські окупанти обстріляли Миколаїв. За попередньою інформацією, по місту вдарили балістичними ракетами "Іскандер-М", які російські окупанти запустили з боку Євпаторії. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що російська армія ракети випускала з того ж самого місця, звідки й обстріляла Одесу 15 березня.

Окрім того, 17 березня ЗС РФ обстріляли тимчасовий пункт розташування швидкої медичної допомоги в селі Бугаївка Чугуївського району на Харківщині. Поранення дістали фельдшер і водій швидкої.