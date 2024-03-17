Вдарили ракетами "Іскандер-М": Миколаїв потрапив під обстріл окупантів (фото)

За попередніми даними, окупанти вдарили по місту двома ракетами "Іскандер-М". Відомо про двох постраждалих містян, стан яких медики оцінюють як середньої тяжкості.

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У неділю, 17 березня, російські окупанти вдарили ракетами по місту Миколаїв. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Був приліт по Миколаєву. З місця (з якого вдарили, — ред) по Одесі. І повторний пуск такий самий. У Прощену неділю чи треба прощати (росіян, — ред) за те, що вони нас обстрілюють балістикою?" — написав чиновник.

Попередньо по місту вдарили ракетами "Іскандер-М", які російські окупанти запустили з боку Євпаторії (анексований Крим). Віталій Кім уточнив, що в місці пуску у військових ЗС РФ є дві установки, за допомогою яких вони та завдають ударів по території України, підконтрольній ЗСУ.

Місцеві Telegram-канали опублікували перші фотографії з місця інциденту.

Стовп диму над Миколаєвом після ракетного обстрілу ЗС РФ

На одній з них видно, як над містом здіймається хмара біло-сірого диму, який буває після прильоту балістичних ракет.

Хмара диму над Миколаєвом після ракетного обстрілу ЗС РФ

Інформація про жертви, постраждалих і руйнування в місті поки уточнюється. Станом на 14:31 місцева влада повідомила про двох поранених. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Нагадаємо, 15 березня ЗС РФ завдали двох ракетних ударів по Одесі. У Силах оборони Півдня повідомили, що окупанти запустили по місту ракети типу "Іскандер". Жертвами ракетної атаки стали 20 осіб, ще 73 дістали поранення.

Після того, як ОВА уточнила дані про постраждалих після ударів РФ по Одесі, обстріл міста назвали наймасштабнішим терактом з боку російських окупантів. В ОК "Південь" додали, що кількість поранених може збільшитися, адже люди відходять від шоку і звертаються по допомогу.