ЗС РФ завдали ракетних ударів по Одесі: загинули фельдшер і працівник ДСНС (відео)

За даними місцевих медіа, у місті міг бути приліт у житловий будинок із великою кількістю постраждалих, проте влада офіційно не коментувала цього. Відомо, що загиблі прибули на місце трагедії для надання допомоги, але ЗС РФ завдали повторного удару.

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Російські окупанти посеред дня атакували Одесу ракетами, внаслідок чого є постраждалі та руйнування. Фокус зібрав усе, що відомо про ворожий терор 15 березня.

Про можливу атаку об 11:04 спочатку заявили в Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ. Там з'явилося повідомлення про те, що в напрямку Одеси летить ракета. Через 13 хвилин командування додало, що для південних українських регіонів існує загроза балістики, тому тривогу ігнорувати не можна.

Як повідомив кореспондент Фокуса, після цього в місті пролунали нові сильні вибухи. Противник міг запускати озброєння з території тимчасово окупованого Кримського півострова.

Місцевий Telegram-канал "Новости Одесса" повідомив, що після атаки ЗС РФ можливо є приліт по житловому будинку. Постраждалих унаслідок ворожого терору може бути близько 35 осіб, як пишуть у медіа, однак офіційно місцева влада цього не коментувала. Інформація може не відповідати дійсності.

ЗС РФ атакували Одесу ракетами Фото: Скриншот ЗС РФ атакували Одесу ракетами Фото: Скриншот

Також Telegram-канали поділилися роликом, на якому можна почути моменти з ракетними ударами по місту, яких було кілька з різним проміжком.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі також поділився деякими першими подробицями щодо удару по Одесі. При цьому інформацію місцевих медіа про "приліт" у житловий будинок він не коментував.

На місці трагедії також загинули фельдшер і співробітник ДСНС, які прибули після першого вибуху надати допомогу постраждалим, повідомили в ОВА.

"Серед медиків і рятувальників також є важко поранені. Загальна кількість постраждалих уточнюється, усім надається необхідна медична допомога. Росія — країна-терорист", — пише Олег Кіпер.

Нагадаємо, 15 березня повідомлялося, що ЗС РФ завдали масованого удару по Мирнограду Донецької області. Російською ракетою повністю знищено будівлю навчального закладу. Через масований ракетний удар під землею опинилися п'ятеро гірників на шахті "Центральна".