Шість влучань з інтервалами: ЗС РФ завдали масованого удару по Мирнограду (фото)

Російською ракетою повністю знищено будівлю навчального закладу. Через масований ракетний удар під землею опинилися п'ятеро гірників на шахті "Центральна".

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Приблизно о 02:00 15 березня російська армія завдала чергового удару по Мирнограду Донецької області. Дані про жертв чи поранених не надходило. Про це у коментарі "Суспільному Донбас" розповів виконуючий обов'язки Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк.

За його словами, в цілому відомо про шість влучань з інтервалами. Причому одне зі влучань було по будівлі однієї зі шкіл, ще два – неподалік школи, а інші три влучання зафіксовано у різних місцях міста, з них два по промисловій зоні, а ще одне – по центральному парку.

Обстріл Мирнограду Фото: Pokrovsk News

Обстріл Мирнограду

Обстріл Мирнограду

Третяк також додав, що через ворожий обстріл частина школи була повністю зруйнована, також пошкоджень зазнали будинки, розташовані у приватному секторі, і багатоповерхівки. До того ж деякі багатоповерхівки залишилися без опалення, оскільки у зв'язку із пошкодженою теплотрасою проводяться відновлювані роботи.

Окремо виконувач обов'язків наголосив, що ще вночі люди почали отримувати необхідний матеріал, щоб "зашити" вікна.

Народний депутат від фракції "Батьківщина" Михайло Волинець повідомив, що під землею опинилися п'ятеро гірників на шахті "Центральна". Крім того, нічна атака російської окупаційної армії по місту призвела до пошкоджень інфраструктурних об'єктів, серед яких і електропідстанція, від якої живилося вуглевидобувне підприємство. Наразі вживаються відповідні заходи для підняття шахтарів на поверхню із використанням контрвантажу.

Нагадаємо, що близько 23:00 12 березня російські війська атакували Мирноград у Донецькій області. Було зруйновано п'ятиповерховий будинок.

До того ж наступного дня, 13 березня, загарбники скинули на Мирноград авіабомбу. Відомо про влучання по багатоповерховому будинку.