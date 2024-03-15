Шесть попаданий с интервалами: ВС РФ нанесли массированный удар по Мирнограду (фото)

Российской ракетой полностью уничтожено здание учебного заведения. Из-за массированного ракетного удара под землей оказались пятеро горняков на шахте "Центральная".

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Примерно в 02:00 15 марта российская армия нанесла очередной удар по Мирнограду Донецкой области. Данные о жертвах или раненых не поступали. Об этом в комментарии "Суспільному Донбасс" рассказал исполняющий обязанности Мирноградской городской военной администрации Юрий Третьяк.

По его словам, в целом известно о шести попаданиях с интервалами. Причем одно из попаданий было по зданию одной из школ, еще два — недалеко от школы, а остальные три попадания зафиксированы в разных местах города, из них два по промышленной зоне, а еще одно — по центральному парку.

Обстрел Мирнограда Фото: Pokrovsk News

Обстрел Мирнограда

Обстрел Мирнограда

Третьяк также добавил, что из-за вражеского обстрела часть школы была полностью разрушена, также повреждения получили дома, расположенные в частном секторе, и многоэтажки. К тому же некоторые многоэтажки остались без отопления, поскольку в связи с поврежденной теплотрассой проводятся восстановительные работы.

Отдельно исполняющий обязанности отметил, что еще ночью люди начали получать необходимый материал, чтобы "зашить" окна.

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Михаил Волынец сообщил, что под землей оказались пятеро горняков на шахте "Центральная". Кроме того, ночная атака российской оккупационной армии по городу привела к повреждениям инфраструктурных объектов, среди которых и электроподстанция, от которой питалось угледобывающее предприятие. Сейчас принимаются соответствующие меры для поднятия шахтеров на поверхность с использованием контргруза.

Напомним, что около 23:00 12 марта российские войска атаковали Мирноград в Донецкой области. Был разрушен пятиэтажный дом.

К тому же на следующий день, 13 марта, захватчики сбросили на Мирноград авиабомбу. Известно о попадании по многоэтажному дому.