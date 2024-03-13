Есть разрушения: ВС РФ снова ударили по Мирнограду в Донецкой области

Как рассказал и. о. начальника Мирноградской ГВА Юрий Третяк, в результате атаки пострадал пятиэтажный дом.

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Примерно в 23:00 12 марта российские войска атаковали Мирноград в Донецкой области. Об этом рассказал и. о. начальника Мирноградской Городской военной администрации Юрий Третьяк, пишет "Суспільне".

По его словам, в результате атаки пострадал многоквартирный дом.

"В результате разрушение пятиэтажного многоквартирного дома", — сказал он.

Также мониторинговый Telegram-канал Monitor сообщил, что в результате удара есть пострадавшие. Других подробностей на момент написания новости пока нет.

Где находится Мирноград

Мирноград — это город Покровского района Донецкой области. Административный центр Мирноградской городской общины. Основу промышленного комплекса составляет угольная промышленность. В 2021 году город населяли более 40 тысяч человек.

Мирноград на карте Фото: DeepState

Удары по Мирнограду: что известно

Напомним, в ночь на 10 марта Вооруженные силы Российской Федерации нанесли три ракетных удара по Мирнограду в Покровском районе Донецкой области. Сперва прокуратура Донецкой области сначала сообщала, что Россия выпустила по городу ракеты С-300. Однако впоследствии представитель ОСУВ "Таврия" заявил, что оккупанты атаковали Мирноград улучшенными авиабомбами, которые имеют дополнительные силовые установки и функции планирования.

Позже аналитики ISW сообщили, что РФ массово будет выпускать новые авиабомбы. Эксперты отметили, что усовершенствованные управляемые авиабомбы UMPB D-30SN являются преобразованной версией неуправляемых авиабомб ФАБ советских времен. Накануне украинское командование заявляло, что вражеская авиация нанесла удар по Мирнограду, используя модернизированные бомбы.