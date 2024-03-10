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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

ВС РФ ударили по Мирнограду: оккупанты использовали новые авиабомбы, — Лиховий (фото, видео)

уничтоженные автомобили, разрушенный дом, выбитые окна
Фото: Донецкая областная прокуратура | 12 человек получили ранения в результате атаки оккупантов по Мирнограду

Прокуратура Донецкой области сначала сообщала, что Россия выпустила по городу ракеты С-300. Однако впоследствии представитель ОСУВ "Таврия" заявил, что оккупанты атаковали Мирноград улучшенными авиабомбами, которые имеют дополнительные силовые установки и функции планирования.

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В ночь на 10 марта Вооруженные силы Российской Федерации нанесли три ракетных удара по Мирнограду в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в Facebook.

По данным следствия, российские оккупанты около 03:00 выпустили по городу, вероятно, ракеты типа С-300. Они попали по жилому микрорайону Мирнограда.

"В результате обстрела получили ранения 11 человек, среди них: парень 16 лет, а также 5 женщин и 5 мужчин в возрасте от 34 до 95 лет", — говорится в сообщении прокуратуры.

Позже глава Донецкой военной администрации Вадим Филашкин уточнил, что количество раненых возросло до 12-ти.

Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

Медики диагностировали у пострадавших резаные раны, минно-взрывные травмы, множественные синяки, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Последствия ракетного удара по Мирнограду 10 марта Fullscreen
Последствия ракетного удара по Мирнограду 10 марта
Последствия ракетного удара по Мирнограду 10 марта Fullscreen
Последствия ракетного удара по Мирнограду 10 марта
Последствия ракетного удара по Мирнограду 10 марта Fullscreen
Последствия ракетного удара по Мирнограду 10 марта
Фото: Донецкая областная прокуратура
Последствия ракетного удара по Мирнограду 10 марта Fullscreen
Последствия ракетного удара по Мирнограду 10 марта
Последствия ракетного удара по Мирнограду 10 марта Fullscreen
Последствия ракетного удара по Мирнограду 10 марта
Последствия ракетного удара по Мирнограду 10 марта
Последствия ракетного удара по Мирнограду 10 марта
Последствия ракетного удара по Мирнограду 10 марта
Последствия ракетного удара по Мирнограду 10 марта
Последствия ракетного удара по Мирнограду 10 марта

В прокуратуре добавили, что в результате взрывов повреждены по меньшей мере 17 многоэтажных домов и 27 автомобилей.

Исполняющий обязанности Мирноградской городской военной администрации Юрий Третьяк в комментарии Суспільне Донбас рассказал, что подъезд одного из девятиэтажных домов поврежден настолько, что непригоден к жизни и требует капитального ремонта.

Третьяк добавил, что из-за ракетного удара в городе отключена котельная. Без отопления остались 2 088 абонентов. Сейчас ремонтные бригады уже частично восстановили подачу тепла.

Представитель сил обороны оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона уточнил, что во время удара по Мирнограду россияне использовали не ракеты С-300, а новые авиационные бомбы.

"Первоначальная информация была, что враг применил ЗРК С-300. Однако, по уточненной информации, которая поступила от Нацполиции, в этом обстреле россияне применили три единицы — планирующие авиабомбы УМПБ Д-30СН", — сказал представитель ОСУВ "Таврия".

Использование оккупантами таких авиабомб, по словам Лиховия, свидетельствует о новом этапе развития КАБов и ФАБов.

"Эта авиабомба приходит на замену классическим ФАБам, преобразованным в КАБы. И они имеют дополнительные силовые установки. Поэтому, к сожалению, нам нужно готовиться к новым вызовам и новым задачам ПВО в борьбе с этими улучшенными авиабомбами", — добавил он.

Напомним, в ночь на 10 марта Россия запустила по территории Украины 39 "шахедов". Силы ПВО уничтожили 35 БПЛА в 10 регионах. Больше всего ударных дронов сбили на Юге страны — 11 в Одесской области, 6 на Николаевщине, 2 на Херсонщине и еще 1 на Днепропетровщине.

7 марта ВС РФ нанесли удары управляемыми авиабомбами по городу Волчанск Харьковской области. Взрывы разрушили частный дом. Под руинами погибла женщина.