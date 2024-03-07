Тремя КАБами по домам: ВС РФ обстреляли Волчанск на Харьковщине, есть жертвы (фото)

Россияне запустили авиабомбы по городу, расположенному вблизи границы с РФ. От взрыва пострадали гражданские дома и мирные люди — военных целей рядом не было.

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Днем 7 марта ВС РФ нанесли удары управляемыми авиабомбами (КАБами) по городу Волчанск Харьковской области. Взрывы полностью разрушили частный дом. Под руинами погибла женщина. Об очередном ударе россиян по украинцам начальник Главного Управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко рассказал на странице Facebook.

В 10:32 Тимошко написал, что ВС РФ "только что" ударили по Волчанску. Враг запустил сразу три КАБа, которые попали в частные дома. В результате российской атаки есть жертвы: 40-летняя женщина погибла под руинами дома, другие женщины получили ранения.

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Чиновник также опубликовал фотографии, сделанные на месте взрыва авиабомбы. Можно увидеть сооружение, в котором не уцелело ни одной стены. Также нет окон и крыши.

КАБы РФ в Волчанске — последствия удара Фото: Владимир Тимошко

От дома, который пострадал от российского удара 7 марта, осталась куча обломков кирпича и куски досок.

КАБы РФ в Волчанске — разрушенное здание Фото: Владимир Тимошко

КАБы РФ — детали удара по Волчанску

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов добавил детали к сообщению Тимошко. В частности, чиновник сообщил, что удар по Волчанску состоялся в 10:00. В результате взрыва КАБов получили повреждения 12 домов. Пострадавшие: 40-летняя женщина (погибла) и 67-летняя (легкие ранения).

КАБы РФ в Волчанске — разрушения от удара ВС РФ 7 марта Фото: Олег Синегубов / Telegram

Отметим, Волчанск — город в северо-восточной части Харьковской области. Расстояние до российской границы — 4 км. На противоположной стороне границы с Белгородской областью РФ — село Шебекино.

КАБы РФ — где расположен Волчанск Фото: DeepState

25 января российское командование заявило, что якобы оккупировало село в нескольких километрах от Волчанска — село Плетеневка. Бойцы из бригады "Стальной кордон" ГПСУ объяснили, что россияне "заскочили" на украинскую территорию на несколько минут, чтобы сделать фото, а потом — убежали обратно.

Летом 2023 года местность возле Волчанска и Шебекино упоминалась в СМИ. В частности, именно там действовали подразделения "Добровольческого российского корпуса" и "Легиона "Свобода России". Проукраинские российские добровольцы сделали несколько рейдов на территорию Белгородской области — добрались на несколько километров в глубину. Осенью того же года росСМИ жаловались на попытку прорыва границы возле этого населенного пункта.

Напоминаем, в ночь на 7 марта россияне атаковали полигон в Харьковской области. Под ударом оказалось оборудование ГСЧС, рассказали чиновники. Между тем враг массированно использует КАБы на линии фронта, а также для ударов по приграничным территориям. Авиабомбы запускаются с самолетов Су-34: почти десяток этих воздушных судов сбили над линией фронта на востоке.