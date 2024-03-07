Трьома КАБами по будинках: ЗС РФ обстріляли Вовчанськ на Харківщині, є жертви (фото)

Росіяни запустили авіабомби по місту, розташованому поблизу кордону з РФ. Від вибуху постраждали цивільні будинки та мирні люди — військових цілей поруч не було.

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Вдень 7 березня ЗС РФ завдали ударів керованими авіабомбами (КАБами) по місту Вовчанськ Харківської області. Вибухи повністю зруйнували приватний будинок. Під руїнами загинула жінка. Про черговий удар росіян по українцях начальник Головного Управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко розповів на сторінці Facebook.

О 10:32 Тимошко написав, що ЗС РФ "щойно" вдарили по Вовчанську. Ворог запустив відразу три КАБи, які влучили у приватні будинки. Внаслідок російської атаки є жертви: 40-річна жінка загинула під руїнами будинку, інші жінка отримала поранення.

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Посадовець також опублікував світлини, зроблені на місці вибуху авіабомби. Можна побачити споруду, в якій не вціліло жодної стіни. Також немає вікон і даху.

КАБи РФ у Вовчанську - наслідки удару Фото: Володимир Тимошко

Від будинку, який постраждав від російського удару 7 березня, залишилась купа уламків цегли та шматки дощок.

КАБи РФ у Вовчанську - зруйнована будівля Фото: Володимир Тимошко

КАБи РФ у Вовчанську - зруйнована будівля Фото: Володимир Тимошко

КАБи РФ — деталі удару по Вовчанську

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав деталі до повідомлення Тимошка. Зокрема, посадовець повідомив, що удар по Вовчанську відбувся о 10:00. Внаслідок вибуху КАбів отримали пошкодження 12 будинків. Постраждалі: 40-річна жінка (загинула) та 67-річна (легкі поранення).

КАБи РФ у Вовчанську - руйнування від удару ЗС РФ 7 березня Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Зазначимо, Вовчанськ — місто у північно-східній частині Харківської області. Відстань до російського кордону — 4 км. На протилежному боці кордону з Бєлгородською областю РФ — село Шебекіно.

КАБи РФ - де розташований Вовчанськ Фото: DeepState

25 січня російське командування заявило, що начебто окупувало село за кілька кілометрів від Вовчанська — село Плетенівку. Бійці з бригади "Сталевий кордон" ДПСУ пояснили, що росіяни "заскочили" на українську територію на кілька хвилин, щоб зробити фото, а потім — втекли назад.

Влітку 2023 року місцевість біля Вовчанська та Шебекіного згадувалась у ЗМІ. Зокрема, саме тут діяли підрозділи "Добровольчого російського корпусу" та "Легіону "Свобода Росії". Проукраїнські російські добровольці зробили кілька рейдів на територію Бєлгородської області — дістались на кілька кілометрів в глибину. Восени того ж року росЗМІ скаржились на спробу прориву кордону біля цього населеного пункту.

Нагадуємо, в ніч на 7 березня росіяни атакували полігон у Харківській області. Під ударом опинилось устаткування ДСНС, розповіли посадовці. Тим часом ворог масовано використовує КАБи на лінії фронту, а також для ударів по прикордонних територіях. Авіабомби запускаються з літаків Су-34: майже десяток цих повітряних суден збили над лінією фронту на сході.