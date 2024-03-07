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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Не повернулись на базу: OSINT-аналіз підтверджує втрату РФ щонайменше 6 літаків Су-34

втрати Су-34
Фото: ОАК | Су-34

Судячи з аеродромів, у РФ не повернулись на базу як. мінімум 6 винищувачів-бомбардувальників Су-34 з 11 заявлених.

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Українські військові за останні тижні збили понад 10 російських літаків Су-34, Су-35 і А-50У. Українські OSINT-аналітики Dnipro проаналізували бази ПКС РФ й встановили втрату як мінімум 6 російських винищувачів Су-34.

Аналітики проаналізували супутникові знімки до серії збиття російських літаків і після серії втрат після 2 березня 2024 року. Ймовірно, на російські авіабази не повернулося щонайменше 6 винищувачів-бомбардувальники Су-34. Україна з 17 лютого по 2 березня збила 11 Су-34 на східному і південному напрямках. Візуально був факт збиття двох літаків, що очевидно, бо їх збивали за лінією фронту.

Дослідники проаналізували 4 супутникових знімки з аеродромів:

  • Кримськ — мінімум 4 Су-34 не повернулись на базу. До початку повномасштабної війни там взагалі не базувались бомбардувальники, але нещодавно там зʼявились, а зараз зникли;
  • Морозовськ — ймовірно, 1 Су-34 не повернувся на базу. Загалом на базі має бути близько 20 Су-34, але більшість із них не видно на знімках, тому до даних треба ставитися скептично;
  • Приморсько-Ахтарськ — мінімум 1 Су-34 не повернувся на базу, а аеродром не мав таких літаків, але з початком великої війни туди перекинули бомбардувальники. Один з літаків міг бути збитим над Маріуполем;
  • Ханськ — 8 Су-34 були передислоковані ближче до фронту. Ймовірно, довелося перекидати літаки через втрати на інших аеродромах, за ситуацією треба спостерігати далі.
су-34 Fullscreen
Аеродром Приморсько-Ахтарськ до серії знищень
Аеродром Приморсько-Ахтарськ між серіями знищень Fullscreen
Аеродром Приморсько-Ахтарськ між серіями знищень
Приморсько-Ахтарськ не повернувся 1 Су-34 Fullscreen
Приморсько-Ахтарськ не повернувся 1 Су-34
Морозовськ до серії знищень Fullscreen
Морозовськ до серії знищень
Морозовськ під час знищень Fullscreen
Морозовськ під час знищень
Морозовськ після серії знищень Fullscreen
Морозовськ після серії знищень
Аеродром Ханськ було 8 літаків Fullscreen
Аеродром Ханськ було 8 літаків
Аеродром Ханськ майже все передислоковано ближче до фронту Fullscreen
Аеродром Ханськ майже все передислоковано ближче до фронту
Аеродром Кримськ до знищення літаків Fullscreen
Аеродром Кримськ до знищення літаків
Аеродром Кримськ після знищення літаків Fullscreen
Аеродром Кримськ після знищення літаків
су-34
Аеродром Приморсько-Ахтарськ між серіями знищень
Приморсько-Ахтарськ не повернувся 1 Су-34
Морозовськ до серії знищень
Морозовськ під час знищень
Морозовськ після серії знищень
Аеродром Ханськ було 8 літаків
Аеродром Ханськ майже все передислоковано ближче до фронту
Аеродром Кримськ до знищення літаків
Аеродром Кримськ після знищення літаків

Загалом на аеродроми, ймовірно, не повернулося 6 із заявлених 11 Су-34, що вже є непрямим доказом збиття літаків. До того ж РФ перекинула 8 бортів на нові місця базування, щоб поповнювати втрати.

Нагадаємо, 4 березня ЗМІ писали, що після втрати літаків російська авіація стала менше літати.

2 березня ЗСУ відзвітували про спробу збити Су-34 і Су-35.