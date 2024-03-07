Не повернулись на базу: OSINT-аналіз підтверджує втрату РФ щонайменше 6 літаків Су-34

Судячи з аеродромів, у РФ не повернулись на базу як. мінімум 6 винищувачів-бомбардувальників Су-34 з 11 заявлених.

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Українські військові за останні тижні збили понад 10 російських літаків Су-34, Су-35 і А-50У. Українські OSINT-аналітики Dnipro проаналізували бази ПКС РФ й встановили втрату як мінімум 6 російських винищувачів Су-34.

Аналітики проаналізували супутникові знімки до серії збиття російських літаків і після серії втрат після 2 березня 2024 року. Ймовірно, на російські авіабази не повернулося щонайменше 6 винищувачів-бомбардувальники Су-34. Україна з 17 лютого по 2 березня збила 11 Су-34 на східному і південному напрямках. Візуально був факт збиття двох літаків, що очевидно, бо їх збивали за лінією фронту.

Дослідники проаналізували 4 супутникових знімки з аеродромів:

Кримськ — мінімум 4 Су-34 не повернулись на базу. До початку повномасштабної війни там взагалі не базувались бомбардувальники, але нещодавно там зʼявились, а зараз зникли;

Морозовськ — ймовірно, 1 Су-34 не повернувся на базу. Загалом на базі має бути близько 20 Су-34, але більшість із них не видно на знімках, тому до даних треба ставитися скептично;

Приморсько-Ахтарськ — мінімум 1 Су-34 не повернувся на базу, а аеродром не мав таких літаків, але з початком великої війни туди перекинули бомбардувальники. Один з літаків міг бути збитим над Маріуполем;

Ханськ — 8 Су-34 були передислоковані ближче до фронту. Ймовірно, довелося перекидати літаки через втрати на інших аеродромах, за ситуацією треба спостерігати далі.

Аеродром Приморсько-Ахтарськ до серії знищень Аеродром Приморсько-Ахтарськ між серіями знищень Приморсько-Ахтарськ не повернувся 1 Су-34 Морозовськ до серії знищень Морозовськ під час знищень Морозовськ після серії знищень Аеродром Ханськ було 8 літаків Аеродром Ханськ майже все передислоковано ближче до фронту Аеродром Кримськ до знищення літаків Аеродром Кримськ після знищення літаків

Загалом на аеродроми, ймовірно, не повернулося 6 із заявлених 11 Су-34, що вже є непрямим доказом збиття літаків. До того ж РФ перекинула 8 бортів на нові місця базування, щоб поповнювати втрати.

Нагадаємо, 4 березня ЗМІ писали, що після втрати літаків російська авіація стала менше літати.

2 березня ЗСУ відзвітували про спробу збити Су-34 і Су-35.