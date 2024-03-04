Активність авіації РФ впала після втрат літаків на $1 млрд, — ЗМІ

За словами журналістів, тільки один ДРЛО А-50 коштує приблизно 300 млн доларів. Кожен Су-34 — від 36 до 50 млн, а Су-35 — близько 40 млн.

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Згідно з новими оцінками, Росія обмежила свою присутність у повітряному просторі східної частини України після того, як за останні кілька тижнів втрати літаків були двозначними. Водночас російські війська домагаються подальших успіхів на передовій. Про це пише Newsweek.

Автори публікації посилаються на оцінки "Інституту вивчення війни".

"Нещодавні відносно високі втрати російської авіації, схоже, призвели до значного зниження активності російської авіації на сході України", — йдеться в публікації ISW.

За даними українських військових, з 17 лютого було знищено 13 російських літаків. Серед них:

10 винищувачів-бомбардувальників Су-34;

два Су-35;

один російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Минулої суботи, 2 лютого, у ВПС України заявили, що збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34, за день після того, як був збитий ще один Су-34 недалеко від Маріуполя.

Складно підрахувати точну вартість для будь-якого російського літака. Тільки один ДРЛО А-50 коштує приблизно 300 млн доларів. Кожен Су-34 — від 36 до 50 млн, а Су-35 — близько 40 млн.

За даними українських військових, з початку січня до 17 лютого Росія втратила 18 літаків на загальну суму приблизно 150 млн доларів.

Загалом втрати російських літаків з початку 2024 року становлять близько 1 мільярда доларів. Попри значний парк російських військових літаків, втрата 15 літаків за кілька тижнів стала помітною для Москви. Крім дорогих винищувачів, РФ також втратила досвідчених пілотів.

Поки незрозуміло, як довго Росія обмежуватиме активність своїх ВПС.

Нагадаємо, що в нещодавньому зведенні ISW повідомлялося, що у ЗС РФ готові ризикувати авіацією в гонитві за тактичними успіхами на сході України.

Також повідомлялося, що останніми тижнями війська РФ просунулися вздовж північно-східної лінії фронту, зокрема на захід і південь від підконтрольної РФ Кремінної.