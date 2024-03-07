Не вернулись на базу: OSINT-анализ подтверждает потерю РФ по меньшей мере 6 самолетов Су-34

Судя по аэродромам, в РФ не вернулись на базу как минимум 6 истребителей-бомбардировщиков Су-34 из 11 заявленных.

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Украинские военные за последние недели сбили более 10 российских самолетов Су-34, Су-35 и А-50У. Украинские OSINT-аналитики Dnipro проанализировали базы ВКС РФ и установили потерю как минимум 6 российских истребителей Су-34.

Аналитики проанализировали спутниковые снимки до серии сбития российских самолетов и после серии потерь после 2 марта 2024 года. Вероятно, на российские авиабазы не вернулось по меньшей мере 6 истребителей-бомбардировщиков Су-34. Украина с 17 февраля по 2 марта сбила 11 Су-34 на восточном и южном направлениях. Визуально был факт сбития двух самолетов, что очевидно, потому что их сбивали за линией фронта.

Исследователи проанализировали 4 спутниковых снимка с аэродромов:

Крымск — минимум 4 Су-34 не вернулись на базу. До начала полномасштабной войны там вообще не базировались бомбардировщики, но недавно там появились, а сейчас исчезли;

Морозовск — вероятно, 1 Су-34 не вернулся на базу. Всего на базе должно быть около 20 Су-34, но большинство из них не видно на снимках, поэтому к данным надо относиться скептически;

Приморско-Ахтарск — минимум 1 Су-34 не вернулся на базу, а аэродром не имел таких самолетов, но с началом большой войны туда перебросили бомбардировщики. Один из самолетов мог быть сбитым над Мариуполем;

Ханск — 8 Су-34 были передислоцированы ближе к фронту. Вероятно, пришлось перебрасывать самолеты из-за потерь на других аэродромах, за ситуацией надо наблюдать дальше.

Аэродром Приморско-Ахтарск до серии уничтожений Аэродром Приморско-Ахтарск между сериями уничтожений Приморско-Ахтарск не вернулся 1 Су-34 Морозовск до серии уничтожений Морозовск во время уничтожений Морозовск после серии уничтожений Аэродром Ханск было 8 самолетов Аэродром Ханск почти весь передислоцирован ближе к фронту Аэродром Крымск до уничтожения самолетов Аэродром Крымск после уничтожения самолетов

Всего на аэродромы, вероятно, не вернулось 6 из заявленных 11 Су-34, что уже является косвенным доказательством сбития самолетов. К тому же РФ перебросила 8 бортов на новые места базирования, чтобы пополнять потери.

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Напомним, 4 марта СМИ писали, что после потери самолетов российская авиация стала меньше летать.

2 марта ВСУ отчитались о попытке сбить Су-34 и Су-35.