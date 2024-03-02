"Летать становится труднее": ВСУ атаковали ракетами истребители Су-34 и Су-35 армии РФ

Россияне продолжают использовать тактическую авиацию для ударов по позициям ВСУ управляемыми авиабомбами. Но зенитные управляемые ракеты не дают вражеским самолетам чувствовать себя в небе спокойно.

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Украинские военные атаковали зенитными управляемыми ракетами российские истребители Су-34 и Су-35 на восточном направлении. Об этом сообщил в Telegram командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Только произошло боевое применение зенитных управляемых ракет по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35. Ожидаем подтверждения желаемого результата! Нам нужно больше систем, больше оружия, чтобы очистить наше небо", — подчеркнул генерал.

Оккупанты продолжают использовать тактическую авиацию для ударов управляемыми авиабомбами, но "летать становится все труднее".

Отметим, что февраль 2024 года стал рекордным месяцем по уничтожению бомбардировщиков Су-34 и Су-35 ВКС России. Более десяти истребителей уничтожили ВС ВСУ, причем в отдельные дни падали несколько самолетов.

Напомним, армия России потеряла в Украине почти треть самолетов Су-34, которые производились более 5 с половиной лет. Военные аналитики предупреждают, что оккупанты и далее будут применять УАБы для ударов по населенным пунктам.

Журнал Forbes подсчитал, что у войск РФ осталось максимум 700 боевых самолетов. Журналисты предполагают, что на передовую могли направить ЗРК Patriot в составе мобильных групп ПВО.