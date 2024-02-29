"Попали в мертвую петлю": у ВС РФ осталось около 700 военных самолетов, — Forbes

По словам журналистов, с учетом боевых потерь сейчас штурмовики и истребители РФ вынуждены выполнять больше заданий — из-за дополнительной нагрузки и износа к списку потерянных нужно добавить еще 27-57 штук. ВСУ на передовой создали слепые зоны, в которых российские пилоты с трудом замечают приближающиеся ракеты.

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В четверг, 29 февраля, российские ВКС потеряли еще два истребителя-бомбардировщика Су-34. В случае подтверждения сообщений Воздушных сил Украины сбитый самолет продлит беспрецедентную полосу успехов для украинской ПВО. Об этом пишет Forbes.

В ВСУ утверждают, что за 11 дней сбили 11 российских самолетов: семь Су-34, два Су-35 и два редких радиолокационных А-50.

В теории у российских ВКС еще очень много самолетов, на практике же управление воздушными операциями близко к коллапсу.

Неясно, как именно ВСУ сбивают столько самолетов. Возможно, на передовую направили некоторые из ЗРК Patriot в составе мобильных групп ПВО — устраивают засады на российские самолеты и быстро перемещают в безопасное место.

Но расстояние, на котором был сбит А-50 в прошлую пятницу, — около 200 км — указывает на то, что использовалась ракетная система большой дальности. Возможно, это С-200 времен Холодной войны, которые украинские ВС сняли с хранения.

Сообщается, что, очевидно, Украина переместила некоторые из 20 систем NASAMS ближе к передовой, поскольку, по словам OSINT-исследователей, в прошлый понедельник россияне нашли и уничтожили свою первую пусковую установку NASAMS недалеко от Запорожья.

Возможно, эти потери объясняются тем, что после Авдеевки российские ВКС стали совершать больше боевых вылетов к линии фронта и сбрасывать планирующие бомбы.

В Украинском центре оборонных стратегий сообщили, что противник преодолел страх применения авиации непосредственно над полем боя. Несмотря на потери авиации, сухопутные войска получают значительное преимущество в огневой мощи.

Увеличение количества российских вылетов открывает перед украинской ПВО новые цели.

Прежде российские ВКС рассчитывали примерно на девять радиолокационных самолетов А-50, организованных на трех "орбитах" на юге, востоке и севере — сенсорное покрытие полностью охватывало необходимую площадь.

Но ВСУ уничтожили треть такого покрытия и создали слепые зоны, в которых российские пилоты с трудом замечают приближающиеся ракеты.

Российские ВКС теряют боевые самолеты чаще, чем могут себе это позволить. В условиях санкций российская аэрокосмическая промышленность с трудом производит больше пары десятков новых самолетов за год.

Из-за потерь растет нагрузка на имеющиеся самолеты и экипажи. Российская авиация еще не находится в организационной петле смерти, но явно все к этому идет, отмечают журналисты.

На бумаге российские ВКС приобрели 140 сверхзвуковых Су-34. С учетом неподтвержденных потерь этого года потеряли 31 Су-34.

По словам Майкла Бонерта, инженера корпорации RAND, сбитые самолеты представляют "лишь часть общих потерь" российских истребителей.

"Чрезмерное использование этих самолетов тоже дорого обходится, поскольку война затягивается. В затяжной войне, когда одна сила пытается истощить другую, значение имеет общая долговечность вооруженных сил", — отмечал он.

Два года назад Россия вступила в войну с примерно 900 истребителями и штурмовиками; за первые 18 месяцев Украина уничтожила около 100. Но потребности в боевых вылетах не уменьшились. Теперь 800 оставшихся самолетов вынуждены выполнять задачи, которые прежде выполняли 900. Отсюда повышенная нагрузка и износ, дополнительный ремонт и сложные поиски запчастей.

Из-за дополнительного времени полета РФ потеряла от 27 до 57 самолетов. И это было еще до декабря, когда российские самолеты стали падать чаще, отметил Бонерт.

Если добавить недавно сбитые самолеты, это может означать, что сейчас возможности парка российских ВКС сократились до 700 истребителей и штурмовиков. На двести меньше, чем двумя годами ранее.

Чтобы избежать еще большего износа и потерь российские ВКС вскоре могут оказаться перед трудным выбором: летать реже или снижать боеготовность.

Напомним, что Юрий Игнат объяснил, почему россияне потеряли уже 11 самолетов за последнее время.

Также сообщалось, что Украина за неделю нанесла два удара HIMARS по скоплению российских войск.