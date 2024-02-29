Три самолета в день: ВСУ поставили рекорд по уничтожению Су-34, как удается сбивать истребители

Восточное направление фронта в последний месяц зимы превратилось в кладбище российских самолетов Су-34 и Су-35. Опрошенные Фокусом военные аналитики задаются вопросом, как украинская армия нашла столько засад возле линии фронта для развертывания громоздких комплексов ПВО? Очевидно, Воздушные силы ВСУ нашли новый способ защиты неба.

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Украинские военные в феврале 2024 года поставили рекорд по уничтожению бомбардировщиков Су-34 и Су-35 ВКС России на восточном направлении. Оккупанты лишились более десяти таких истребителей, последние три упали 29 февраля.

"Дата, выпадающая раз в четыре года, но уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета. Минус Су-34 на восточном направлении", — рассказал командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук.

Позже военачальник добавил, что около 9.00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях уничтожили еще два российских Су-34.

"Падать" самолеты начали 17 февраля, когда на восточном фронте ВСУ попали в два истребителя Су-34 и один Су-35. А спустя десять дней, 27 февраля, россияне лишились еще двух самолетов Су-34. Командующий Олещук советовал при таких потерях авиации задуматься над прекращением "авиационных мясных штурмов".

Бомбардировщик Су-34 является дорогой техникой, его цена доходит до 50 миллионов долларов.

Не менее важной заслугой украинской армии стало попадание по самолетам дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 ВКС РФ. Первый случай уничтожения произошел 14 февраля над Азовским морем, а второй — 23 февраля над Краснодарским краем. Базовая стоимость А-50 — 330 миллионов долларов, а модернизированные версии стоят гораздо дороже.

Москва утверждала, что уничтожение А-50 — это "френдли-фаер" российских подразделений ПВО. Про потери истребителей Минобороны РФ не отчитывается.

Высококлассная подготовка. Как ВСУ удается сбивать Су-34

Профессиональная подготовка украинских военных из подразделений ПВО стала известна всему миру еще в первые дни войны. Дополнительные технические средства от Запада повысили их эффективность, но в достаточном количестве их до сих пор нет, объясняет Фокусу бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

Приходится находить собственные возможности, в том числе комплексы С-200, которые недавно модернизировали.

"Он старый и маломобильный, но стреляет на 250 километров. Нормативы времени развертывания и сборки — до 24 часов со сборкой ракет и заправкой топливом. Столь удачные попадания объясняются возможным применением этого блуждающего ЗРК и массовым использованием ВС РФ истребителей для ударов управляемыми бомбами по всей линии фронта", — рассказывает военный эксперт.

По мнению Романенко, количество ударов по российским самолетам и далее будет перерастать в качество. Отметим, что кроме советских систем на вооружении ВСУ состоят западные ракетные комплексы большой дальности: Patriot, SAMP/T и гибридная система FrankenSAM.

В открытом доступе есть данные о трех проектах FrankenSAM: с ракетами AIM-9M на неизвестной пусковой установке, с ракетами AIM-7/RIM-7 на ЗРК "Бук", а также смесь ракет и пусковых ЗРК Patriot с украинской РЛС. Сколько ракет западные партнеры выдали для работы по российской авиации, доподлинно неизвестно.

Бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов", авиаэксперт Константин Криволап в беседе с Фокусом делает акцент на точном месте сбивания самолетов. Только после этих данных можно прикидывать фактическое размещение и тип установок ПВО.

Радиус поражения установкой Patriot — 160 километров, а его радар видит на 250 километров. Для запуска управляемой авиабомбы на 70 километров надо подняться в воздух на 10 километров, тогда бомба пролетит указанное расстояние. Но российские летчики снижают высоту и подлетают ближе к линии боестолкновения, говорит специалист.

Россияне в последнее время существенно увеличили число самолетовылетов и на один Су-34 вешают не более двух бомб. Если количество снарядов увеличить, снижается способность маневрирования и самолет становится легкой мишенью.

Успешная работа комплекса С-200, по оценкам Криволапа, вызывает сомнения из-за его "советской начинки". Такими технологиями весьма трудно работать по истребителям уровня Су-34 и Су-35.

"Версия про С-200 могла появиться для того, чтобы не задавали вопросы, чем сбили. Сутки развертывания комплекса С-200 из засады возле линии фронта? Ракету 11 метров длиной и метр в диаметре массой более 7 тонн вручную не погрузишь. Весь этот рабочий процесс кажется нереальным. С-200 — это серьезная полустационарная система", — рассказал инженер.

Сколько Су-34 в России?

Всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34 по кодификации НАТО называется Fullback. Это примерный эквивалент американского F-15E Strike Eagle многоцелевого истребителя, разработанного в 80-х годах прошлого века.

Исходя из сведений в открытых источниках, Россия изготовила более 140 самолетов Су-34, первую сотню выпустили к 2016 году. Точные цифры может знать военная разведка Украины, так как Москва часто специально фальсифицирует официальные данные. После начала полномасштабной войны в Украине по меньшей мере 38 бомбардировщиков было сбито украинской ПВО.

В возможности Су-34 входит нанесение ударов по воздушным и наземным целям. Установленная на борту оптическая система "Платан" позволяет наводить ракеты "воздух-земля" типа Х-29Л, управляемые бомбы КАБ-500Л и КАБ-1500Л. Боевая нагрузка: различное вооружение на внешней подвеске весом до 8 тысяч килограмм.

Дозаправка в воздухе позволяет бомбардировщику выполнять задания на расстоянии до 4000 километров. Впервые такие самолеты ВКС России применили в 2008 году во время вторжения в Грузию, а также при гражданской войне в Сирии. Заявленными целями были "удары по лагерям ИГИЛ".

Напомним, российская армия начала применять для ударов по позициям ВСУ на востоке Украины новейшие истребители Су-57. Самолет несет на борту современную крылатую ракету Х-69.

Фокус уже писал о количестве боевых самолетов на вооружении россиян. У оккупантов имеются около 1 500 истребителей, но часть из них — устаревшие и стоят на хранении.