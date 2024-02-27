Второй за день: ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34, что известно (фото)

Командующий ВС ВСУ Николай Олещук посоветовал россиянам задуматься и по крайней мере на время прекратить "авиационные мясные штурмы".

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Вооруженные силы Украины 27 февраля около 14:00 сбили очередной российский истребитель Су-34. Об этом сообщил в собственном телеграм-канале командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

"Около 14:00 отработали по очередному Су-34. Направление — то же самое! Цель — неизменная! Что ж, работаем дальше..." — отметил генерал-лейтенант.

Фото: Telegram

Утром Олещук, сообщая об уничтожении очередного Су-34, посоветовал оккупантам перед каждым вылетом увидеться на всякий случай с родными, потому что неизвестно, повезет ли российским летчикам уклониться от украинских ракет.

Днем, сообщая о втором за день уничтоженном самолете РФ, добавил, что при таких потерях боевой и специальной авиации россияне должны были бы задуматься и по крайней мере на время "прекратить "авиационные мясные штурмы".

Чуть позже генерал опубликовал фото уничтоженного самолета, объясняя, что это не восклицательный знак и не знак вопроса.

Фото: Скриншот

"Это — горящая российская "сушка". Чтобы никто не сомневался!" — констатировал Олещук.

Потери российской авиации в феврале

Отметим, что только в течение прошлой недели украинские защитники уничтожили 7 российских истребителей.

В частности 17 февраля были сбиты два Су-34 и один Су-35. На следующий день ПС сообщили о еще одном сбитом Су-34 российских оккупантов. Уже 19 февраля были сбиты Су-34 и Су-35С, а 21 февраля — еще один Су-34.

На днях Воздушные силы ВСУ уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск.

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Фокус писал, что недавно спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал потери для российской авиации, которые в последнее время участились. Причина в том, что у украинских защитников появилось больше средств и инструментов для того, чтобы доставать противника на дальних дистанциях.

Всего лишь за неделю ВСУ удалось уничтожить семь российских "сушек". Президент Украины Владимир Зеленский обратился к защитникам неба и поблагодарил их за меткость.