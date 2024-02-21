Уничтожили семь "сушек" за неделю: Зеленский назвал одну из главных задач для ВСУ на 2024 год

Владимир Зеленский поблагодарил каждого, кто защищает небо от вражеских атак. По его словам, Украина должна достичь своих целей и победить.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что защита неба на фронтовых позиций от российских авиационных и ракетных ударов — одна из главных задач для Украины на 2024 год. Об этом он сообщил во время вечернего обращения 21 февраля.

Зеленский поблагодарил Воздушным силам, каждому, кто защищает украинское небо. Он отметил, что есть хорошие результаты по боевым самолетам России. В частности, за неделю было уничтожено семь российских "сушек".

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"Я благодарю вас, наши воины, за меткость. Одна из главных задач этого года для нашего государства — как раз защита неба и наших фронтовых позиций от российских авиационных и ракетных ударов", — сказал Владимир Зеленский.

Кроме этого, он отметил, что максимально важна стойкость и храбрость украинских военных. Наибольшее количество российских штурмов за сутки наблюдалось в Ласточкино на Авдеевском направлении, Новомихайловке на Марьинском направлении, Синьковке на Купянском направлении, Работино на Запорожском направлении. Президент поблагодарил всех, кто в бою, на боевых постах и задачах.

"Спасибо каждому и каждой, кто работает ради Украины и обороны. Я благодарю всех, кто помогает. Верить в Украину — это верить в себя и работать на общую силу. Должны достичь наших украинских целей. Должны победить", — добавил Владимир Зеленский.

Украинские бойцы уничтожили семь вражеских истребителей

В течение недели Воздушные силы уничтожили семь российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов Су-35. В частности, 17 февраля были сбиты два Су-24 и один Су-35, 18 февраля — Су-34, 19 февраля украинские бойцы уничтожили Су-34 и Су-35, также 21 февраля были сбиты Су-34.

Сейчас неизвестно, какими средствами украинским бойцам удалось сбить российские самолеты. По одним из версий, это может быть ЗРК Patriot.

Напомним, 21 февраля представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Россия имеет около 1500 боевых самолетов, также у врага есть достаточно вертолетов. По его словам, враг ежегодно поставляет новые борта.