Еще две "птички": ВСУ уничтожили российские самолеты Су-34 и Су-35С (фото)

Вражеские самолеты уничтожили в момент, когда они атаковали украинские позиции управляемыми авиабомбами. Командующий ВС ВСУ Николай Олещук уточнил, что Су-34 и Су-35С сбили на Восточном направлении.

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Утром, 19 февраля, Воздушные силы Вооруженных Сил Украины уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям украинских войск. Об этом сообщил новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook.

По его словам, защитники ликвидировали один истребитель-бомбардировщик Су-34 и один истребитель Су-35С.

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук отметил, что вражеские самолеты удалось уничтожить на Восточном направлении.

"Это наша земля, и наше небо! Всем спасибо за боевую работу! Дальше будет!..", — говорится в сообщении.

Таким образом командование официально подтвердило информацию социальных сетей об уничтожении российских самолетов, с которыми утром 19 февраля потеряли связь.

Уничтожение российских истребителей

Напомним, в воскресенье, 18 февраля, украинские защитники ликвидировали еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34. В тот же день воины уничтожили 12 ударных дронов типа "Шахед" и управляемую авиационную ракету Х-59.

17 февраля Силы обороны Украины сбили три российских истребителя — два Су-34 и один Су-35 — над Донецкой областью. Судя по всему, задействовали резервные запасы ПВО, чтобы прикрыть вывод войск из Авдеевки.

12 февраля "Военный курьер" сообщил, что в Украину "долетел" еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Подбитый самолет заметили во время транспортировки в РФ из Украины.

30 января в командовании ВСУ сообщили, что ВСУ сбили российский бомбардировщик Су-34 в небе над Луганской областью.

29 января в пресс-службе ГПСУ сообщили, что в Донецкой области вблизи Авдеевки боец ГПСУ с позывным "Стоход" сбил вражеский Су-34, который атаковал их позиции.

6 января бойцы ВСУ сообщали, что после того, как ВСУ уничтожили на Херсонщине три вражеских самолета Су-34, оккупанты перестали атаковать украинские позиции управляемыми авиабомбами.