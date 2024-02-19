Ще дві "пташки": ЗСУ знищили російські літаки Су-34 та Су-35С (фото)

Ворожі літаки знищили у момент, коли вони атакували українські позиції керованими авіабомбами. Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук уточнив, що Су-34 та Су-35С збили на Східному напрямку.

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Зранку, 19 лютого, Повітряні сили Збройних Сил України знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях українських військ. Про це повідомив новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook.

За його словами, захисники ліквідували один винищувач-бомбардувальник Су-34 та один винищувач Су-35С.

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук зазначив, що ворожі літаки вдалося знищити на Східному напрямку.

"Це наша земля, і наше небо! Усім дякую за бойову роботу! Далі буде!..", — йдеться у повідомленні.

Таким чином командування офіційно підтвердило інформацію соціальних мереж про знищення російських літаків, з якими вранці 19 лютого втратили зв'язок.

Знищення російських винищувачів

Нагадаємо, у неділю, 18 лютого, українські захисники ліквідували ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Того ж дня воїни знищили 12 ударних дронів типу "Шахед" і керовану авіаційну ракету Х-59.

17 лютого Сили оборони України збили три російські винищувачі — два Су-34 й один Су-35 — над Донецькою областю. Судячи з усього, залучили резервні запаси ППО, щоб прикрити виведення військ із Авдіївки.

12 лютого "Військовий курʼєр" повідомив, що в Україні "долітався" ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Підбитий літак помітили під час транспортування до РФ з України.

30 січня в командуванні ЗСУ повідомили, що ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-34 у небі над Луганською областю.

29 січня у пресслужбі ДПСУ повідомили, що на Донеччині поблизу Авдіївки боєць ДПСУ з позивним "Стохід" збив ворожий Су-34, який атакував їхні позиції.

6 січня бійці ЗСУ повідомляли, що після того, як ЗСУ знищили на Херсонщині три ворожі літаки Су-34, окупанти перестали атакувати українські позиції керованими авіабомбами.