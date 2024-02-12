Су-34 на вантажівці: експерти оцінили ступінь пошкодження російського літака (відео)

За однією з версій, російський фронтовий бомбардувальник міг потрапити під удар української ППО, оскільки на фюзеляжі видно сліди, імовірно, від елементів ураження.

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У мережі з'явилися кадри, на яких водій автомобіля знімає, як у Росії на вантажівці перевозять розібраний фронтовий бомбардувальник Су-34. Літак, судячи з усього, зазнав пошкоджень і його везли на ремонт. Відеоролик прокоментували оглядачі Defence 24, оцінивши ступінь пошкодження російської машини.

Насамперед було зазначено, що літак був пофарбований у типовий синьо-зелений камуфляж. На причепі знаходився сам фюзеляж без крил і стабілізаторів, також була відсутня носова частина з радіокуполом. На літаку були акуратно зафарбовані або заклеєні маркування, які могли б дати підказку, з якого підрозділу він прибув. У зв'язку з цим, пишуть експерти, складно визначити, з якої причини літак везли на ремонт.

"Одна з версій полягає в тому, що Су-34 просто зносився внаслідок інтенсивної експлуатації", — припустили польські оглядачі.

На користь цієї версії свідчить інтенсивність використання російської авіації в зоні бойових дій в Україні. І хоча російські військові намагаються берегти свої літаки, зльоти, посадки та години, проведені в повітрі, самі по собі призводять до зносу машини й встановлених на ній компонентів.

Друга версія полягає в тому, що літак отримав пошкодження під час виконання бойового завдання. Простіше кажучи машина могла потрапити під обстріл українських засобів ППО. Ця версія має більш правдоподібний вигляд, оскільки при уважному перегляді можна виявити сліди у фюзеляжі, імовірно, від елементів ураження.

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Крім того, цей Су-34 міг перебувати на авіабазі в Морозівську, яка потрапила під удар українських сил 20 грудня. За даними українських джерел, два Су-34 мали бути повністю знищені та до 10 пошкоджено, однак підтвердження цієї інформації поки що немає.

"На сьогодні підтвердження цієї інформації не отримано, окрім однієї фотографії Су-34 з незначними пошкодженнями горизонтального стабілізатора. Не виключено, що знята машина — один із цих літаків", — підсумували в Defence 24.

Нагадаємо, у Челябінську на початку січня заарештували 16-річного підлітка, якого звинуватили в підпалі бойового літака на аеродромі Шагол. Ймовірно, йдеться про знищення тактичного бомбардувальника Су-34.