"Сподіваємося, остаточно долітався": в РФ помітили підбитий в Україні Су-34, — соцмережі (фото)

Бомбардувальник, який везли до Росії, посічений уламками. Зокрема, пошкоджений бік літака поруч з кабіною пілота.

Related video

В Україні "долітався" ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Підбитий літак помітили під час транспортування до РФ з України. Про це пише "Військовий кур'єр".

"На Росії помітили посічений винищувач-бомбардувальник Су-34, який у розібраному вигляді перевозили на ремонт. Сподіваємось, що він вже остаточно долітався", — йдеться в повідомленні.

Важливо

В 6 років вбили всю родину, а виростив пілот: історія загиблого льотчика ЗСУ Влада Рикова (фото)

На оприлюднених кадрах видно, як бомбардувальник везуть дорогою, ймовірно, на ремонт. На відео видно, що бокова сторона поруч з кабіною пілота посічена уламками. В металі видно чималі дірки після влучань.

Куди саме транспортували винищувач і чи підлягає він ремонту, невідомо.

Нагадаємо, що 30 січня в командуванні ЗСУ повідомили, що ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-34 у небі над Луганською областю.

29 січня у пресслужбі ДПСУ повідомили, що на Донеччині поблизу Авдіївки боєць ДПСУ з позивним "Стохід" збив ворожий Су-34, який атакував їхні позиції.

6 січня бійці ЗСУ повідомляли, що після того, як ЗСУ знищили на Херсонщині три ворожі літаки Су-34, окупанти перестали атакувати українські позиції керованими авіабомбами.