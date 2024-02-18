ЗСУ збили два Су-34 і один Су-35: резерви ППО прикривали вихід з Авдіївки, — ISW

За словами аналітиків, засоби ППО використовувалися в критичний період, коли сухопутні війська відходили від Авдіївки.

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17 лютого Сили оборони України збили три російські винищувачі — два Су-34 й один Су-35 — над Донецькою областю. Судячи з усього, залучили резервні запаси ППО, щоб прикрити виведення військ з Авдіївки. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 17 лютого.

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що Сили оборони збили всі три літаки, які вилетіли для атак планувальними бомбами.

Російські джерела заперечували те, що літаки було збито, але думки "військкорів" різні. Дехто говорив, що заяви України не відповідають дійсності, інші стверджували, що Су-34 повернулися на базу, але ось доля Су-35 неясна.

Деякі стверджували, що російські війська випадково збили Су-35 вогнем по своїх.

Командувач ВПС України генерал-лейтенант Микола Олещук опублікував супутникові дані Cospas-Sarat, які, вочевидь, показують місцеперебування літаків, що впали.

Сили оборони України можуть збивати такі цінні авіаційні засоби російського угруповання військ за наявності сучасних систем ППО і ракет. Аналітики припускають, що ці системи використовувалися в критичний період, коли сухопутні війська відходили від Авдіївки.

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, росіянам під час наступу на Авдіївку в останні дні вперше вдалося забезпечити підтримку з повітря наземним військам.

Також повідомлялося, що партизани влаштували диверсію на залізниці у Волгограді. Підпал пошкодив логістику російських військ: через цей вузол ідуть військові поїзди в Крим і Ростов.