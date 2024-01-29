"Первый самолет я пропустил": в районе Авдеевки, пограничник сбил истребитель Су-34 РФ (видео)

Боец узнал о том, что его ракета таки догнала самолет и попала в него, только потом. Он радуется, что на "одну железяку", которая обстреливала позиции украинских защитников, стало меньше.

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В Донецкой области вблизи Авдеевки боец ГПСУ с позывным "Стоход" сбил вражеский Су-34, который атаковал их позиции. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Пограничник "Стоход" в начале войны служил на Сумщине, далее его перебросили в подразделение в районе Авдеевки, где он выполняет боевые задачи с ПЗРК.

"Интересно было учиться, но в реальности оно не так. Это хорошо, когда есть 5-7 секунд, чтобы успеть и сделать накол, поймать цель и осуществить пуск", — рассказывает он.

В тот день их атаковала пара вражеских самолетов. Обычно, они били по Коксохимическому заводу и по домам в городе.

"Первый самолет я пропустил. Работал уже по второму. Сделал накол, а когда из долины появился второй самолет, — поймал его в прицел и произвел выстрел. Самолет удалялся и ракета вдогонку ему шла", — вспоминает боец.

То, что ракета таки догнала самолет и попала в него, пограничник узнал лишь позже.

О сбивании цели военнослужащий узнал впоследствии от собрата.

"Говорит, я тебя поздравляю, самолет сбит. Приятно, потому что на одну железяку, которая работала по нашим ребятам стало меньше", — говорит пограничник.

Напомним, что 6 января бойцы ВСУ сообщали, что после того, как ВСУ уничтожили на Херсонщине три вражеских самолета Су-34, оккупанты перестали атаковать украинские позиции управляемыми авиабомбами.

Ранее в британской разведке сообщили, что уничтожение трех российских боевых истребителей Су-34 на юге Украины повлияло на операции войск РФ на левом берегу Днепра на Херсонщине.