"Вот вам ответ": на юге сбили сразу три истребителя Су-34 РФ, — Воздушные силы (фото)

Российские блогеры подтверждают потери в авиации. По их предварительной информации, по истребителям отработал ЗРК Patriot.

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На Южном направлении украинские военные ликвидировали три российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

"Ночью 22 декабря 2023 года на куске сбитого "Шахеда" с серией "ЬІ" получил послание от оккупантов: "сDохните сYки", — говорится в сообщении Олещука.

Олещук опубликовал фото фрагмента вражеского дрона с соответствующей надписью, который сделали российские оккупанты.

Командующий Воздушных сил назвал это "замечательной идеей" и предложил захватчикам "ответ" от Вооруженных сил Украины.

"Сегодня в полдень на южном направлении — минус три российских истребителя-бомбардировщика Су-34! Вечного полета, "братья"! Всем спасибо за боевую работу! Вместе — к победе!", — подчеркнул Олещук.

В Telegram-канале Fighterbomber, который ведет бывший военный летчик РФ, а ныне пропагандистский блогер Илья Туманов, подтвердили потери ВС РФ, однако, рассказали о якобы одном сбитом самолете.

"Причины выясняют, ищут экипаж", — говорится в сообщении.

Российский военный блогер Кирилл Федоров отреагировал на сообщение Fighterbomber и подтвердил, что ВСУ ликвидировали "не один" истребитель ВС РФ.

Впоследствии бывший военный летчик РФ распространил сообщение, где сообщил, что всех членов экипажа "живых и мертвых" забрали. По его предварительной информации, отработал ЗРК Patriot.

Также в социальных сетях распространили фото с места катапультирования одного из пилотов Су-34.

Напомним, ранее командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал, что 17 декабря в российских Telegram-каналах распространили сообщения с изображением штурмовика Су-25 и подписью "Вечного полета, брат". Однако Украина не имеет отношения к сбиванию самолета Российской Федерации.