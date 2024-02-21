Знищили сім "сушок" за тиждень: Зеленський назвав одне з головних завдань для ЗСУ на 2024 рік

Володимир Зеленський подякував кожному, хто захищає небо від ворожих атак. За його словами, Україна повинна досягнути своїх цілей та перемогти.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що захист неба на фронтових позицій від російських авіаційних та ракетних ударів — одне з головних завдань для України на 2024 рік. Про це він повідомив під час вечірнього звернення 21 лютого.

Зеленський подякував Повітряним силам, кожному, хто захищає українське небо. Він наголосив, що є хороші результати щодо бойових літаків Росії. Зокрема, за тиждень було знищено сім російських "сушок".

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"Я дякую вам, наші воїни, за влучність. Одне з головних завдань цього року для нашої держави — якраз захист неба й наших фронтових позицій від російських авіаційних і ракетних ударів", — сказав Володимир Зеленський.

Крім цього, він наголосив, що максимально важлива стійкість і хоробрість українських військових. Найбільша кількість російських штурмів за добу спостерігалася в Ласточкиному на Авдіївському напрямку, Новомихайлівці на Мар'їнському напрямку, Синьківці на Куп'янському напрямку, Роботиному на Запорізькому напрямку. Президент подякував усім, хто в бою, на бойових постах та завданнях.

"Дякую кожному й кожній, хто працює заради України та оборони. Я дякую всім, хто допомагає. Вірити в Україну — це вірити в себе та працювати на спільну силу. Маємо досягти наших українських цілей. Маємо перемогти", — додав Володимир Зеленський.

Українські бійці знищили сім ворожих винищувачів

Протягом тижня Повітряні сили знищили сім російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 і літаків Су-35. Зокрема, 17 лютого було збито два Су-24 та один Су-35, 18 лютого — Су-34, 19 лютого українські бійці знищили Су-34 і Су-35, також 21 лютого було збито Су-34.

Нині невідомо, якими засобами українським бійцям вдалося збити російські літаки. За одними з версій, це може бути ЗРК Patriot.

Нагадаємо, 21 лютого речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Росія має близько 1500 бойових літаків, також у ворога є достатньо гелікоптерів. За його словами, ворог щороку поставляє нові борти.