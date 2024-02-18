Су-34 "успешно вернулся" на базу: ВСУ сбили еще один российский самолет (инфографика)

Украинские бойцы также уничтожили 12 ударных БПЛА "Шахед" и управляемую авиационную ракету Х-59.

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В воскресенье, 18 февраля, украинские защитники ликвидировали еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщает командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram.

"У московитов снова "потерь нет". Сегодня около 6:00 еще один Су-34 "успешно вернулся" на базу", — написал командующий.

В источнике добавили, что уничтожение российского истребителя-бомбардировщика Су-34 произошло сегодня утром.

Также украинские воины уничтожили 12 ударных дронов типа "Шахед" и управляемую авиационную ракету Х-59.

Украинские защитники уничтожили еще один российский Су-34

Напомним, что 17 февраля украинские защитники на восточном направлении уничтожили сразу три вражеских самолета – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Ранее Фокус писал, что российский самолет Ил-76, упавший в Белгородской области, сбили на взлете.

Также сейчас Украина все еще ожидает, когда начнутся поставки западных современных истребителей F-16, которые должны стать серьезным укреплением для безопасности страны. Речь идет о перехвате крылатых ракет и дронов, а также о контроле над воздушным пространством и поддержке наземных войск.