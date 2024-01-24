Российский самолет Ил-76, упавший в Белгородской области, сбили на взлете, — СМИ

В издании уточнили, что источник, близкий к Минобороны не предоставил дополнительных деталей, в частности не прокомментировал возможное присутствие на борту украинских пленных.

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Российский военно-транспортный самолет Ил-76, упавший в Белгородской области в среду, 24 января, якобы был сбит на взлете. Об этом "Интерфакс-Украина" сообщил источник, близкий к Министерству обороны.

В издании отметили, что собеседник не предоставил дополнительных деталей, в частности не прокомментировал возможное присутствие на борту украинских пленных.

Катастрофа Ил-76: что говорят в РФ и Украине

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в соцсетях о том, что 24 января в регионе разбился военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ. Российские СМИ утверждают, что на борту якобы находились украинские военнопленные, которых перевозили в Белгородскую область для обмена. Позже пропагандисты сослались на Минобороны РФ и сообщили, что всего на борту якобы находились 74 человека, из них — 65 пленных военных ВСУ, 6 членов экипажа и трое сопровождающих.

В Генштабе Вооруженных сил Украины рассказали в комментарии Фокусу, что пока украинские военные не могут подтвердить данные о падении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области России 24 января. В Службе безопасности Украины Фокусу заявили, что не комментируют новости о падении транспортного самолета Ил-76.

Кроме того, журналисты "Украинской правды" со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ сообщили, что самолет перевозил ракеты для российских ЗРК С-300.