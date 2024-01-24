Катастрофа Ил-76 под Белгородом: что могли перевозить россияне у границ с Украиной (фото)

Российские пропагандисты утверждают, что на борту находилось свыше 60 украинских военнопленных. Однако согласно украинским источникам, эти слухи могут быть элементом информационно-психологической операции противника.

Related video

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в соцсетях о том, что 24 января в регионе потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ. Официальной информации о возможных жертвах пока нет, однако в сети пишут, что на борту было 63 человек, которые все якобы погибли. Фокус выяснял подробности катастрофы российского Ил-76 и о том, какое значение он имеет для вооруженных сил.

Военный самолет Ил-76 упал в 5-6 километрах от села Яблонево в Корочанском районе, Белгородской области РФ. Это в 86 км от Харьковской области. Ряд Telegram-каналов публикуют кадры с места происшествия и утверждают, что в результате падения самолеты все члены экипажа погибли.

Также появляются слухи, что на борту транспортного самолета находилось около 60 человек, которые также погибли. Российские каналы разгоняют шумиху и утверждают, что на борту Ил-76 якобы находились украинские военнопленные, которых перевозили в Белгородскую область для обмена.

Позже пропагандисты сослались на Минобороны РФ и сообщили, что всего на борту находились 74 человека. Из них — 65 пленных военных ВСУ, 6 членов экипажа и трое сопровождающих.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков по обыкновению не дал конкретного и вразумительного ответа. На вопрос доложили ли Владимиру Путину о катастрофе Ил-76, он ответил, что он ничего не может сказать, так как информация свежая.

"Это достаточно новая, свежая информация. Сейчас будем с ней разбираться. Пока не могу ничего сказать", — ответил Песков.

Важно

Авиакатастрофа Ил-76: на борту самолета якобы находились 65 пленных бойцов ВСУ, — росСМИ (фото)

Между тем появились данные, что самолет могли сбить с помощью системы ПВО. Российские "военкоры" опубликовали фото с места происшествия, на которых якобы видны следы от взрыва ракеты.

Информация украинской стороны

На момент публикации официальных комментариев от командования Вооруженных сил Украины, равно как и от чиновников не последовало. Однако журналисты "Украинской правды" со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ сообщили, что самолет перевозил ракеты для российских ЗРК С-300. Но о нахождении на борту свыше 60 человек украинских военнопленных нет ни слова.

Также пока не было официальных заявлений о причастности украинских сил к катастрофе Ил-76 в Белгородской области. Хотя авторы канала "Оперативний ЗСУ" написали, что самолет, который перевозил ракеты к комплексам С-300 был сбит украинскими силами.

Обозреватели "Милитарного" отметили, что причиной падения самолета мог быть дружественный огонь, так как именно в этот момент в Белгородской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, нельзя исключать того, что самолет мог упасть из-за технической неисправности. Что касается информации о нахождении украинских военнопленных на борту российского транспортного самолета, то она может быть элементом информационно-психологической операции россиян.

Между тем ведущие украинского военного канала Military Journal указав геоданные места падения отметили, что российский транспортник летел на север или же на северо-запад, а не в сторону украинской границы. Поэтому на его борту не было украинских военнопленных, как утверждают российские источники.

Что известно об Ил-76

Ил-76 — это советский тяжелый военно-транспортный самолет, который был введен в эксплуатацию в середине 1970-х. Он стал первым в истории СССР военно-транспортным самолетом с турбореактивным двигателем, который был предназначен для транспортировки военной техники и личного состава вооруженных сил.

Согласно данным из открытых источников, самолет способен взять на борт до 60 тонн груза и доставить его на расстояние до 4, 2 тыс. километров. При этом скорость машины достигает 800 км/ч. Экипаж самолета — 7 человек.

Если упавший самолет действительно перевозил ракеты к системам ПВО С-300, то на его борту с учетом грузоподъемности машины могли находиться около 35 перехватчиков.