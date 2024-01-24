Катастрофа Іл-76 під Бєлгородом: що могли перевозити росіяни біля кордонів з Україною (фото)

Російські пропагандисти стверджують, що на борту перебувало понад 60 українських військовополонених. Однак, згідно з українськими джерелами, ці чутки можуть бути елементом інформаційно-психологічної операції противника.

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Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков написав у соцмережах про те, що 24 січня в регіоні розбився військово-транспортний літак Іл-76 ПКС РФ. Офіційної інформації про можливі жертви поки що немає, проте в мережі пишуть, що на борту було 63 людини, всі нібито загинули. Фокус з'ясовував подробиці катастрофи російського Іл-76 і про те, яке значення він має для збройних сил.

Військовий літак Іл-76 впав за 5-6 кілометрів від села Яблуневе в Корочанському районі Бєлгородської області РФ. Це за 86 км від Харківської області. Низка Telegram-каналів публікують кадри з місця події й стверджують, що внаслідок падіння літака всі члени екіпажу загинули.

Також з'являються чутки, що на борту транспортного літака перебувало близько 60 осіб, які також загинули. Російські канали розганяють галас і стверджують, що на борту Іл-76 нібито перебували українські військовополонені, яких перевозили в Бєлгородську область для обміну.

Пізніше пропагандисти послалися на Міноборони РФ і повідомили, що загалом на борту перебували 74 людини. З них — 65 полонених військових ЗСУ, 6 членів екіпажу і троє супроводжуючих.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, як зазвичай, не дав конкретної і зрозумілої відповіді. На запитання, чи доповіли Володимиру Путіну про катастрофу Іл-76, він відповів, що він нічого не може сказати, оскільки інформація свіжа.

"Це досить нова, свіжа інформація. Зараз будемо з нею розбиратися. Поки не можу нічого сказати", — відповів Пєсков.

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Авіакатастрофа Іл-76: на борту літака нібито перебували 65 полонених бійців ЗСУ, — росЗМІ (фото)

Тим часом з'явилися дані, що літак могли збити за допомогою системи ППО. Російські "військкори" опублікували фото з місця події, на яких нібито видно сліди від вибуху ракети.

Інформація української сторони

На момент публікації офіційних коментарів від командування Збройних сил України, так само як і від чиновників, не було. Однак журналісти "Української правди" з посиланням на джерела в Генштабі ЗСУ повідомили, що літак перевозив ракети для російських ЗРК С-300. Але про перебування на борту понад 60 осіб українських військовополонених немає жодного слова.

Також поки що не було офіційних заяв про причетність українських сил до катастрофи Іл-76 у Бєлгородській області. Хоча автори каналу "Оперативний ЗСУ" написали, що літак, який перевозив ракети до комплексів С-300 був збитий українськими силами.

Оглядачі "Мілітарного" зазначили, що причиною падіння літака міг бути дружній вогонь, оскільки саме в цей момент у Бєлгородській області було оголошено повітряну тривогу. Крім того, не можна заперечувати й того, що літак міг упасти через технічну несправність.

Що стосується інформації про перебування українських військовополонених на борту російського транспортного літака, то вона може бути елементом інформаційно-психологічної операції росіян.

Тим часом ведучі українського військового каналу Military Journal вказавши геодані місця падіння, зазначили, що російський транспортник летів на північ або ж на північний захід, а не в бік українського кордону. Тому на його борту не було українських військовополонених, як стверджують російські джерела.

Що відомо про Іл-76

Іл-76 — це радянський важкий військово-транспортний літак, який був введений в експлуатацію в середині 1970-х. Він став першим в історії СРСР військово-транспортним літаком із турбореактивним двигуном, який був призначений для транспортування військової техніки та особового складу збройних сил.

Згідно з даними з відкритих джерел, літак здатний узяти на борт до 60 тонн вантажу і доставити його на відстань до 4,2 тис. кілометрів. При цьому швидкість машини досягає 800 км/год. Екіпаж літака — 7 осіб.

Якщо літак, що впав, дійсно перевозив ракети до систем ППО С-300, то на його борту, з урахуванням вантажопідйомності машини, могло перебувати близько 35 перехоплювачів.