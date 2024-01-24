В Белгородской области упал военный самолет Ил-76: никто не выжил, — росСМИ (фото, видео)

По данным медиа, на борту воздушного судна могли находиться 63 человека. Источники украинских СМИ утверждают, что самолет перевозил ракеты для комплексов С-300, которыми обстреливают Харьковскую область.

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В Белгородской области России упал военно-транспортный самолет Ил-76. Об этом в среду, 24 января, сообщает российское меда Baza.

По данным российских журналистов, самолет мог потерпеть крушение в районе хутора Кривого.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на месте работают спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Впрочем, подробностей он пока не предоставляет.

"Происшествие в Корочанском районе. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже", — написал Гладков.

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Тем временем местные Telegram-каналы публикуют видео с места крушения самолета Ил-76. Судя по опубликованным кадрам, после падения воздушного судна последовала мощная детонация.

Взрыв после падения самолета Фото: Соцсети

Перед падением пилот самолета, вероятно, катапультировался, однако на видео этот момент разобрать сложно.

Российский Telegram-канал "112" также сообщает, что, по данным неназванного источника, на борту было 63 человека.

Причастны ли ВСУ к падению Ил-76

По данным источников издания "Украинская правда", Ил-76 уничтожили усилиями Вооруженных сил Украины. В Генштабе ВСУ сообщили, что самолет перевозил ракеты к комплексам С-300, которыми россияне обстреливают Харьковскую область

Напомним, что 14 января ВСУ могли поразить два самолета Воздушно-космических сил РФ над акваторией Азовского моря. Украинскими подразделениями были нанесены удары по двум самолетам — А-50 ДРЛО и бомбардировщику Ил-22.

Ранее, 26 февраля 2023 года, на военном аэродроме в белорусском поселке Мачулище был взорван российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.