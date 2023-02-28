В Беларусь прибыл российский самолет с запчастями для А-50У, – Беларускі Гаюн

Самолет прибыл из аэродрома "Иваново Южный", где находится центр по ремонту и модернизации А-50У. Это косвенно подтверждает атаку на самый дорогой борт ВКС РФ.

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На белорусский аэродром "Мачулищи" прибыл российский самолет Ил-76 из центра обслуживания самолетов дальней радиолокационной разведки. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Самолет с бортовым номером RF-86843 прибыл на аэродром "Мачулищи" вечером 26 февраля. Он относится к 610-му центру боевого применения и переобучения летного состава ВКС РФ. Вчера, 27 февраля самолет отправился на аэродром "Иваново Южный", где находится база для А-50. Также возле аэродрома находится 308-й авиационный завод и авиационно-техническая база.

В мониторинговой группе отмечают, что именно в 610-м центре ремонтируются и модернизируются самолеты А-50. Также 10 таких самолетов находится на хранении авиабазы, из которых 1 был на ремонте. Прибытие Ил-76 может косвенно подтверждать информацию о том, что А-50У был поврежден и нужны специалисты для его восстановления.

Вместе с Ил-76 на авиабазу прибыл самолет Ан-26, который также прибыл аэродром "Иваново Южный". Вероятно, он вернется на "Мачулищи" позднее.

Напомним, 28 февраля в британской разведке заявили, что самолет А-50У имеет решающее значение для РФ. В строю останется только 6 разведчиков.

26 февраля белорусская оппозиция заявила, что атаковали самолет А-50У партизаны из объединения BYPOL. Его атаковали двумя дронами.