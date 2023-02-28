"Имеет решающие значение для РФ": разведка Британии оценила масштаб потери самолета А-50

По информации специалистов, после взрыва на белорусском аэродроме в строю останется шесть исправных самолетов данной модели, что приведет к еще большему ограничению воздушных атак РФ.

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Потеря российского самолета дальнего радиолокационного обнаружение А-50У из-за подрыва на аэродроме в Беларуси 26 февраля была бы значительной для авиации РФ. Об этом заявила разведка Британии в сводке за 28 февраля.

В ведомстве рассказали, что ДРЛО А-50У имеет решающее значение для российских воздушных операций по обеспечению полной картины воздушного пространства.

По информации специалистов, теперь в строю останется шесть исправных самолетов данной модели. В результате чего это приведет к еще большему ограничению российских воздушных атак.

Взрыв на аэродроме в Беларуси: что известно

Утром 26 февраля беларусские паблики сообщили, что на военном аэродроме в поселке Мачулищи недалеко от Минска, откуда взлетают самолеты для нанесения ударов по территории Украины, раздались взрывы. Как сообщили очевидцы, в районе военного объекта прозвучало два взрыва.

Позже белорусский оппозиционный проект BYPOL написал, что был подорван российский самолет ДРЛО А-50У. Белорусский аэродром атаковали с помощью двух беспилотников, а операцию совершили белорусы и участники плана "Перамога", они уже покинули страну.

27 февраля спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил подрыв российского самолета А-50. Однако он считает, что это не повлияет на возможность России атаковать Украину, ведь на вооружении ВС РФ есть около девяти таких самолетов.