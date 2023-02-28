"Має вирішальне значення для РФ": розвідка Британії оцінила масштаб втрати літака А-50

За інформацією фахівців, після вибуху на білоруському аеродромі в строю залишиться шість справних літаків цієї моделі, що призведе до ще більшого обмеження повітряних атак РФ.

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Втрата російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50У через підрив на аеродромі в Білорусі 26 лютого була б значною для авіації РФ. Про це заявила розвідка Британії у зведенні за 28 лютого.

У відомстві розповіли, що ДРЛС А-50У має вирішальне значення для російських повітряних операцій із забезпечення повної картини повітряного простору.

За інформацією фахівців, тепер у строю залишиться шість справних літаків цієї моделі. Це призведе до ще більшого обмеження російських повітряних атак.

Вибух на аеродромі в Білорусі: що відомо

Уранці 26 лютого білоруські пабліки повідомили, що на військовому аеродромі в селищі Мачулищі неподалік від Мінська, звідки злітають літаки для завдання ударів по території України, пролунали вибухи. Як повідомили очевидці, в районі військового об'єкту пролунало два вибухи.

Пізніше білоруський опозиційний проєкт BYPOL написав, що було підірвано російський літак ДРЛС А-50У. Білоруський аеродром атакували за допомогою двох безпілотників, а операцію здійснили білоруси й учасники плану "Перемога", вони вже покинули країну.

27 лютого спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив підрив російського літака А-50. Однак він вважає, що це не вплине на можливість Росії атакувати Україну, адже на озброєнні ЗС РФ є близько дев'яти таких літаків.