У Білорусь прибув російський літак із запчастинами для А-50У, — Білорусь

Літак прибув з аеродрому "Іваново-Південний", де розташований центр із ремонту й модернізації А-50У. Це опосередковано підтверджує атаку на найдорожчий борт ВКС РФ.

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На білоруський аеродром "Мачулищі" прибув російський літак Іл-76 із центру обслуговування літаків дальньої радіолокаційної розвідки. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Літак із бортовим номером RF-86843 прибув на аеродром "Мачулищі" увечері 26 лютого. Він належить до 610-го центру бойового застосування та перенавчання льотного складу ВКС РФ. 27 лютого літак вирушив на аеродром "Іваново-Південний", де розташована база для А-50. Також біля аеродрому перебуває 308-й авіаційний завод і авіаційно-технічна база.

У моніторинговій групі зазначають, що саме в 610-му центрі ремонтуються та модернізуються літаки А-50. Також 10 таких літаків перебувають на зберіганні авіабази, з яких 1 був на ремонті. Прибуття Іл-76 може опосередковано підтверджувати інформацію про те, що А-50У було пошкоджено та потрібні фахівці для його відновлення.

Разом із Іл-76 авіабазу прибув літак Ан-26, який також прилетів на аеродром "Іваново-Південний". Імовірно, він повернеться на "Мачулищі" пізніше.

Нагадаємо, 28 лютого в британській розвідці заявили, що літак А-50У має вирішальне значення для РФ. У строю залишиться лише 6 розвідників.

26 лютого білоруська опозиція заявила, що атакували літак А-50У партизани з об'єднання BYPOL. Його атакували двома дронами.