Диверсанти вже не в Білорусі: з'явилися нові деталі підриву літака ДРЛО А-50 у Мачулищах

За даними опозиційного об'єднання BYPOL, російський літак на військовому аеродромі під Мінськом був атакований двома дронами.

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Стали відомі подробиці атаки по білоруському аеродрому "Мачулищі", під час якої було серйозно пошкоджено літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 Повітряно-космічних сил Росії. За словами керівника об'єднання BYPOL Олександра Азарова, атаку здійснили партизани з Білорусі, учасники плану "Перамога", за допомогою дронів.

"Це були дрони. Учасники операції — білоруси, учасники плану "Перамога", вони зараз уже у безпеці за межами країни. Усі виїхали, хай зараз шукають вітер у полі", — сказав Азаров.

Він повідомив, що операцію готували кілька місяців, і припустив, що нинішня влада в Мінську не назве цю атаку приводом для прямої участі білоруської армії у війні в Україні.

"Вони можуть сказати будь-що, але я не думаю, що зараз Лукашенку вигідно нападати на Україну. Справді, він може використати цю акцію, щоб звалити все на українців, але зараз у Білорусі немає достатньої кількості російських військ для того, щоб із території Білорусі можна було б скоїти новий напад на Україну", — сказав Азаров.

Нагадаємо, вибухи пролунали сьогодні вранці, приблизно о 10 ранку. Літак-розвідник А-50 зазнав серйозних пошкоджень, і, за оцінками BYPOL, "точно вже нікуди не полетить". Біля аеродрому було помічено підвищену активність ДАІ. Околиці можливої НП патрулював гелікоптер, а на землі працював ОМОН.

Літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 використовують для наведення на цілі й управління винищувачами. Наразі вони задіяні у війні в Україні. Загалом їх у ЗС РФ було дев'ять штук.

Білоруські та російські міністерства відомості про атаку на літак поки що ніяк не прокоментували.

За попередніми даними, у літака пошкоджені передня та центральна частини, авіоніка та радіолокаційна антена.