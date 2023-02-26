"Уже нікуди не полетить": на аеродромі в Мачулищах підірвано військовий літак РФ, – ЗМІ

За даними учасників плану "Перамога", пригода сталася під час роботи снігоприбиральної техніки. Внаслідок серії вибухів були пошкоджені середня і центральна частини літака, а також авіоніка та радіолокаційна антена.

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Вранці 26 лютого на військовому аеродромі в білоруському селищі Мачулищі було здійснено підрив російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Про це написав білоруський проєкт BYPOL із посиланням на дані учасників плану "Перамога".

Повідомляється, що внаслідок 2-х вибухів були пошкоджені середня та центральна частини літака, а також авіоніка та радіолокаційна антена.

"Ушкодження серйозні, літак точно вже нікуди не полетить", — йдеться у джерелі.

[ + – ] Російський ДРЛО А-50 отримав серйозні ушкодження

Також уточнюється, що під час інциденту неподалік російського літака ДРЛО А-50 працювала снігоприбиральна техніка.

"Напевно, як це вже неодноразово траплялося на російських військових об'єктах, хтось знову не дотримувався заходів пожежної безпеки та курив біля борту", — зазначають автори публікації.

Глава BYPOL Олександр Азаров підтвердив у коментарі виданню "Наша Ніва", що до диверсії на аеродромі в Мачулищі причетні білоруські партизани.

Про те, що метою сьогоднішньої атаки на аеродром "Мачулищі" міг бути російський літак ДРЛО А-50, також повідомляв "Беларускі Гаюн". За їхніми даними, літак міг бути пошкоджений скиданням із висоти невстановленого предмета.

[ + – ] У Мачулищах пошкоджено російський літак ДРЛО А-50

Нагадаємо, що 26 лютого на околицях аеродрому "Мачулищі", звідки злітають літаки для завдання ударів по території України, у кількох місцях навколо аеродрому пролунали кілька вибухів.

Того ж дня українські захисники збили Су-25 ЗС РФ, який 25 лютого атакував будівлю заводоуправління Авдіївського коксохімічного заводу в Донецькій області. Пілота збитого літака було взято в полон.

Раніше, 23 лютого, журналісти "Схем" повідомили про те, що РФ готує новий аеродром із бомбардувальниками для ударів по Україні. Так, стратегічні бомбардувальники Ту-95 перекинуто з аеродрому "Енгельс-2" під Саратовом на базу "Олень" Мурманської області.