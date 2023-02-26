"Уже нікуди не полетить": на аеродромі в Мачулищах підірвано військовий літак РФ, – ЗМІ
За даними учасників плану "Перамога", пригода сталася під час роботи снігоприбиральної техніки. Внаслідок серії вибухів були пошкоджені середня і центральна частини літака, а також авіоніка та радіолокаційна антена.
Вранці 26 лютого на військовому аеродромі в білоруському селищі Мачулищі було здійснено підрив російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Про це написав білоруський проєкт BYPOL із посиланням на дані учасників плану "Перамога".
Повідомляється, що внаслідок 2-х вибухів були пошкоджені середня та центральна частини літака, а також авіоніка та радіолокаційна антена.
"Ушкодження серйозні, літак точно вже нікуди не полетить", — йдеться у джерелі.
Також уточнюється, що під час інциденту неподалік російського літака ДРЛО А-50 працювала снігоприбиральна техніка.
"Напевно, як це вже неодноразово траплялося на російських військових об'єктах, хтось знову не дотримувався заходів пожежної безпеки та курив біля борту", — зазначають автори публікації.
Глава BYPOL Олександр Азаров підтвердив у коментарі виданню "Наша Ніва", що до диверсії на аеродромі в Мачулищі причетні білоруські партизани.
Про те, що метою сьогоднішньої атаки на аеродром "Мачулищі" міг бути російський літак ДРЛО А-50, також повідомляв "Беларускі Гаюн". За їхніми даними, літак міг бути пошкоджений скиданням із висоти невстановленого предмета.
Нагадаємо, що 26 лютого на околицях аеродрому "Мачулищі", звідки злітають літаки для завдання ударів по території України, у кількох місцях навколо аеродрому пролунали кілька вибухів.
Того ж дня українські захисники збили Су-25 ЗС РФ, який 25 лютого атакував будівлю заводоуправління Авдіївського коксохімічного заводу в Донецькій області. Пілота збитого літака було взято в полон.
Раніше, 23 лютого, журналісти "Схем" повідомили про те, що РФ готує новий аеродром із бомбардувальниками для ударів по Україні. Так, стратегічні бомбардувальники Ту-95 перекинуто з аеродрому "Енгельс-2" під Саратовом на базу "Олень" Мурманської області.