"Уже никуда не полетит": на аэродроме в Мачулищах подорван военный самолет РФ, – СМИ

По данным участников плана "Перамога", происшествие произошло во время работы снегоуборочной техники. В результате серии взрывов были повреждены средняя и центральная части самолета, а также авионика и радиолокационная антенна.

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Утром 26 февраля на военном аэродроме в белорусском поселке Мачулищи был совершен подрыв российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Об этом написал белорусский проект BYPOL со ссылкой на данные участников плана "Перамога".

Сообщается, что в результате 2-х взрывов были повреждены средняя и центральная части самолета, а также авионика и радиолокационная антенна.

"Повреждения серьезные, самолет точно уже никуда не полетит", — говорится в источнике.

[ + – ] Российский ДРЛО А-50 получил серьезные повреждения

Также уточняется, что во время инцидента неподалеку от российского самолета ДРЛО А-50 работала снегоуборочная техника.

"Наверное, как это уже неоднократно случалось на российских военных объектах, кто-то опять не соблюдал меры пожарной безопасности и курил возле борта", — отмечают авторы публикации.

Глава BYPOL Александр Азаров подтвердил в комментарии изданию "Наша Ніва", что к диверсии на аэродроме в Мачулище причастны белорусские партизаны.

О том, что целью сегодняшней атаки на аэродром "Мачулищи" мог быть российский самолет ДРЛО А-50 также сообщал "Беларускі Гаюн". По их данным, самолет мог быть поврежден путем сброса с высоты неустановленного предмета.

[ + – ] В Мачулищах поврежден российский самолет ДРЛО А-50

Напомним, что 26 февраля в окрестностях аэродрома "Мачулищи", откуда взлетают самолеты для нанесения ударов по территории Украины, в нескольких местах вокруг аэродрома прогремели несколько взрывов.

В тот же день Украинские защитники сбили Су-25 ВС РФ, который 25 февраля атаковал здание заводоуправления Авдеевского коксохимического завода в Донецкой области. Пилот сбитого самолета был взят в плен.

Ранее, 23 февраля, журналисты "Схем" сообщили о том, что РФ готовит новый аэродром с бомбардировщиками для ударов по Украине. Так, стратегические бомбардировщики Ту-95 переброшены из аэродрома "Энгельс-2" под Саратовом на базу "Оленья" Мурманской области.