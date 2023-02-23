РФ готовит новый аэродром с бомбардировщиками для ударов по Украине, – СМИ (фото)

Оккупанты перебросили Ту-95 на базу в Мурманской области, которая находится в 3 раза дальше, чем "Энгельс-2". Эксперты считают, что РФ может готовить их для ударов.

Related video

Стратегические бомбардировщики Ту-95 переброшены из аэродрома "Энгельс-2" под Саратовым перебросили на базу "Оленья" Мурманской области. Об этом сообщают журналисты "Схем".

Спутниковые снимки компании Planet Maps от 21 февраля 2023 года показали, что после серии взрывов на базе авиации "Энгельс-2" ВКС РФ перенесли свои самолеты на более отдаленный аэродром в Мурманскую область. В ударах по базах РФ обвиняет Украину, но украинская сторона не брала на себя ответственности за атаки.

[ + – ] Аэродром "Оленья" фото вверху за 21 февраля, а внизу - 7 октября

7 октября 2022 года спутниковые снимки показывали, что на авиабазе "Оленья" было на 7 самолетов меньше, чем есть сейчас. На базе находятся:

11 бомбардировщиков Ту-95;

2 бомбардировщика Ту-160;

2 самолета-заправщика Ил-78.

Журналисты предполагают, что наличие самолетов-заправщиков на базе, а также наращивание количества бомбардировщиков может говорить о том, что РФ планирует использовать базу "Оленья" для ударов по Украине. Аэродром находится в три раза дальше, чем "Энгельс" под Саратовым.

[ + – ] Аэродром "Оленья" фото вверху за 21 февраля, а внизу - 7 октября

Помимо этого на военной базе в Мурманской области находится 30 самолетов Ту-22, однако в отличие от октябрьских снимков, их рассредоточили по всему аэродрому. По мнению авиаэксперта "Института постинформационного общества" Анатолия Храпчинского, Ту-22 не используют.

"То, что это лишь видимость их использования, говорит их положение – некоторые борта вообще находятся посреди "рулежных" дорожек аэродрома, блокируя собой движение. То есть они просто имитируют активную деятельность, возможно это для того, чтобы стать так называемыми "фальшивыми целями" для вероятных атак", — считает Храпчинский.

Напомним, 25 января в ГУР заявили, что на территории РФ находятся важные цели для ВСУ.

По состоянию на 30 декабря бомбардировщиков на Энгельсе было меньше. Под слоем снега видимых повреждений после атак не было видно.