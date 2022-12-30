Бомбардировщиков стало меньше: появились спутниковые снимки аэродрома в Энгельсе

Под слоем снега видимых повреждений после украинских атак нет, но между самолетами начали ставить барьеры для большей защиты от возможных происшествий.

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На спутниковых снимках с авиабазы в Энгельсе нет видимых повреждений после двух атак на этой неделе. Об этом сообщает The War Zone.

Компания Planet Labs предоставила спутниковые изображения российской авиабазы в Энгельсе, датированные 29 декабря. Они былы сделаны после сообщений о повторном ударе/срабатывании ПВО 29 декабря. Однако заметно существенное сокращение активности российской авиации. На авиабазе находится всего 11 бомбардировщиков. До атак их количество могло доходить до 20.

Стоит отметить, что в первые дни после атаки 26 декабря была плохая погода, поэтому спутниковые изображения в оптическом диапазоне сделать было невозможно. Судя по опубликованным снимкам, над аэродромом в этот момент шел снег. Сейчас на кадрах видно, что часть статегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 почищены от снега, а часть нет.

[ + – ] Анализ спутникового изображения

Также на авиабазе отчетливо видны защитные барьеры рядом с как минимум одним Ту-95. Они призваны для того, чтобы в случае повреждения одного самолета, пожар или обломки не задели второй.

Что произошло на авиабазе Энгельс?

Ранним утром 26 декабря на базе стратегической авиации "Энгельс-2" прозвучал мощный взрыв. По официальным данным, над аэродромом сработало ПВО, однако осколками от беспилотника убило троих военных. Также в телеграм-каналах писали, что ракета-перехватчик могла пройти по касательной, и поэтому она не была уничтожена в воздухе, но сменила курс.

Журналист Владимир Золкин ссылаясь на источники 27 декабря сообщил, что в результате украинской атаки повреждения получило 5 стратегических бомбардировщиков, а также погибло 17 и ранено 26 военных. Также была уничтожена вышка на авиабазе.

29 декабря, когда ВС РФ атаковали украинские города, возле аэродрома были слышны взрывы. На фото в сети были видны следы от срабатывания ПВО.

[ + – ] ПВО над Энгельсом Фото: Telegram

Позднее в телеграм-каналах РФ начали писать, что ПВО сбила свой истребитель Су-27. Летчик погиб, а данные были получены у источников в Минобороны РФ.

[ + – ] Публикация в российском телеграм-канале о сбитии своего же истребителя

Напомним, 26 декабря советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что пожары и взрывы на территории РФ будут происходить в больших количествах в ответ на агрессию.

27 декабря в NYT написали, что взрывы на базе в Энгельсе говорит о том, что Киев не боится эскалации с РФ.