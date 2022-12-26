Поздравление с днем ПВО РФ: что известно об ударе по аэродрому в Энгельсе (фото, видео)

Официальная версия Минобороны РФ — успешная работа ПВО, которая привела к гибели трех технических сотрудников авиабазы. Менее официальная — ракета прошла по касательной и беспилотник сменил курс, атаковав здание, где находились летчики и дежурные. В Украине же прямо заявляют, что "прилет" — это следствие российской агрессии.

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В ночь с 25 на 26 декабря на российской авиабазе в Энгельсе в Саратовской области прозвучали взрывы. В РФ заявляют, что был сбит беспилотник, следствием стала гибель трех человек и ранение четверых. Об этом сообщает "РИА-Новости".

Взрыв на авиабазе в Энгельсе — версия Минобороны РФ и Телеграм-каналов

Министерство обороны РФ заявило, что Украина атаковала аэродром при помощи ударного беспилотника. 26 декабря в 1:35 средства противовоздушной обороны ВКС РФ сбили украинский беспилотник — примечательно, что как раз 26 декабря в РФ отмечают день ПВО.

Утверждается, что БПЛА сбили при подлете на военный аэродром "Энгельс". В результате падения осколков трое военных из технического состава получили смертельные ранения. При этом в ведомстве уверяют, что самолеты не пострадали.

[ + – ] Атака на стратегическую военную авиабазу в Энгельсе пришлась на День ПВО

В Телеграм-канале Baza утверждают, что после успешного сбития БПЛА начался пожар, который охватил 120 квадратных метров. Туда были направлены спасатели и пожарные. Помимо погибших также пишут о госпитализации четырех раненых.

По данным другого российского Телеграм-канала WarGonzo, беспилотник был перехвачен средствами ПВО. Однако ракета прошла по касательной и поэтому БПЛА изменил траекторию. В результате он попал в одну из служебных построек, где обычно находятся дежурные и боевые летчики, утверждают пропагандисты.

[ + – ] Версия WarGonzo о взрывах в Энгельсе

Военный аэродром "Энгельс" — в чем важность этой авиабазы

На военном аэродроме "Энгельс" в Саратовской области находится база стратегической авиации РФ, которая входит в ядерную триаду. На авиабазе базируются стратегические бомбардировщики Ту-95, способные нести ядерные боеприпасы. Также именно с этой базы российские войска наносят массированные ракетные удары.

[ + – ] Расстояние от украинской территории до Энгельса

Расстояние от крайней подконтрольной точки Украины до авиабазы в Энгельсе — около 620 км. Украина не обладает ракетами, способными атаковать на таком расстоянии. Поэтому еще в ходе первой атаки предполагалось, что удар был нанесен беспилотником. А первый раз атака на авиабазу "Энгельс" произошла тремя неделями ранее.

Авиабаза в Энгельсе — "прилет" не первый раз

5 декабря на двух российских аэродромах прозвучали взрывы: на авиабазе в Энгельсе и на аэродроме Дягилево в Рязанской области. В результате атаки по Энгельсу получили повреждения два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95. Минобороны РФ подтвердило удар по военным аэродромам и заявило о запуске реактивных беспилотников.

Позднее в СМИ заявляли, что Украина модернизировала советские беспилотники Ту-141 "Стриж" для атак в радиусе 1000 км.

13 декабря на аэродроме в Энгельсе написали: "Смерть нацистам" рядом со взлетной полосой.

[ + – ] 13 декабря на аэродроме в Энгельсе написали: "Смерть нацистам" рядом со взлетной полосой.

Если версия про БПЛА "Стриж" правдива, то дальность полета БПЛА составит 1000 км. Этого будет достаточно, чтобы атаковать Москву и Санкт-Петербург, а также весь Кавказ.

[ + – ] Радиус поражения БПЛА с радиусом в 1000 км

"Прилет" по авиабазе в Энгельсе — что говорят в Украине

Спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что события, которые произошли на авиабазе в Энгельсе — это последствия российский агрессии. Если в РФ думали, что можно отсидеться в глубоком тылу и война их не коснется, то они ошибались.

"Это очередная "бавовна", которую мы уже привыкли слышать. Это последствия того, что Россия творит на нашей земле. Если русские полагали, что никого в тылу глубоком война не коснется, то они глубоко ошибались. Такие вещи происходят все чаще — и будем надеяться, что Украине это будет только на руку", — заявил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Напомним, 26 декабря в РФ заявили, что украинский БПЛА атаковал стратегическую авиабазу в Энгельсе.