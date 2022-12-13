"Смерть нацистам": в Энгельсе отреагировали на удар по военному аэродрому (фото)

В сети появился спутниковый снимок военного аэродрома в городе Энгельс, который недавно подвергся атаке беспилотника. На фото запечатлена надпись "смерть нацистам", вероятно, выложенная из шин.

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После взрыва на российском аэродроме "Энгельс-2" в Саратовской области, который произошел 5 декабря РФ рассредоточила свою стратегическую авиацию. Возле места прилета появилась выложенная из шин надпись "смерть нацистам". Соответствующий снимок опубликовал у себя на странице пользователь Twitter MT Anderson.

"Увидел сообщение на взлетной полосе, где обычно находятся Ту-95. Я не русский, но пусть кто-нибудь другой переведет", — прокомментировал фото автор публикации.

[ + – ] Снимок аэродрома в Энгельсе

Ранее, 5 декабря несколько городов на территории Российской Федерации подверглись атакам дронов-камикадзе. Под удар попали аэродромы в Энгельсе и Дягилево, где базировались российские стратегические бомбардировщики Ту-95.

Именно с этих аэродромов взлетали самолеты для нанесения ракетных ударов по территории Украины. После того как дронам-камикадзе удалось нанести вред российским бомбардировщикам, ВС РФ рассредоточили свою стратегическую авиацию.

По словам спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, взрывы на аэродромах РФ оказывают сильный психологический эффект на россиян, поскольку создается ощущение, что на территории России нет безопасных мест.

Напомним, что в США не исключают, что за ударами по российским аэродромам стоят украинские военные. Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что в Украине идет работа над разработкой собственных морских и воздушных беспилотников, которые оказываются "чрезвычайно эффективными".

Фокус также сообщал, что украинские беспилотники, которые атаковали военные аэродромы в России, являются совместной разработкой госструктур и частного бизнеса. Такого мнения придерживаются журналисты The Financial Times, ссылаясь на советника правительства Украины.