"Могут производить часто": ударившие по аэродромам в России БПЛА создал частный бизнес, — FT

По данным журналистов, удары по авиабазам в центре РФ являются частью новой тактики Украины. Однако никакая детальная информация об этом не разглашается — точно так же, как и с другими, более ранними операциями ВСУ.

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Украинские беспилотники, которые атаковали военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях РФ 5 декабря, являются совместной разработкой госструктур и частного бизнеса. Об этом пишет издание The Financial Times со ссылкой на советника правительства Украины по вопросам обороны, чье имя в статье не называется.

Как подчеркивает источник, частная компания, название которой не афишируется, может "часто" производить новые БПЛА такого типа.

Как говорят представители Минобороны Украины и эксперты из этой сферы, атаки объектов в центральной части России являются частью новой тактики, направленной на то, чтобы сорвать военное планирование Кремля и "взбудоражить" население в РФ.

"Атаки повторяются. У нас нет ограничений по дальности, и вскоре мы сможем поразить все цели на территории России, в том числе в Сибири. В Украине мы знаем, как тяжело защищаться от таких атак с воздуха. Скоро и у России не будет безопасных зон", — сказал источник издания.

Власти Украины официально не подтверждают, что удары дронами наносились украинской стороной.

"Многие детали остаются секретными, как это характерно для других специальных операций Киева, таких как комбинированная атака беспилотников с воздуха и морской пехоты на российскую военно-морскую базу в Севастополе в октябре", — отмечают журналисты FT.

До этого выдвигалась версия, что атаковавшие аэродромы дроны — это разработка "Укроборонпрома", который ранее анонсировал производство БПЛА с дальностью полета до 1000 километров. По второй версии, причиной взрывов на военных объектах стали сильно модернизированные Ту-141, разработанные в СССР.

"Эти атаки, безусловно, сделает россиян менее уверенными. Им придется подумать о том, как распределять военное имущество и обеспечивать его безопасность. Россияне будут сомневаться в своей способности защищать свои стратегические активы", — также прокомментировал взрывы на авиабазах представитель западного министерства обороны.

Напомним, The New York Times заявил, что Украина атаковала два аэродрома в центральной части России 5 декабря, запустив беспилотники со своей территории. Это самая дерзкая атака ВСУ за 9 месяцев полномасштабной войны, уверены журналисты издания.

Ранее эксперты рассказали, куда могут бить обновленные дроны ВСУ. Предполагается, что беспилотники могут наносить удары по мостам и промышленным объектам, по столице РФ и Поволжью, которое включает 15 регионов.