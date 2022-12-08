"Можуть виробляти часто": БПЛА, що вдарили по аеродромах у Росії, створив приватний бізнес, — FT

За даними журналістів, удари по авіабазах у центрі РФ є частиною нової тактики України. Однак жодна детальна інформація про це не розголошується — так само, як і з іншими, більш ранніми операціями ЗСУ.

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Українські безпілотники, які атакували військові аеродроми в Рязанській і Саратовській областях РФ 5 грудня, є спільною розробкою держструктур і приватного бізнесу. Про це пише видання The Financial Times з посиланням на радника уряду України з питань оборони, ім'я якого у статті не називається.

Як наголошує джерело, приватна компанія, назва якої не афішується, може "часто" виробляти нові БПЛА такого типу.

Як кажуть представники Міноборони України й експерти з цієї сфери, атаки об'єктів у центральній частині Росії є частиною нової тактики, спрямованої на те, щоб зірвати військове планування Кремля та "розбурхати" населення в РФ.

"Атаки повторюються. У нас немає обмежень щодо дальності, і незабаром ми зможемо вразити всі цілі на території Росії, у тому числі в Сибіру. В Україні ми знаємо, як важко захищатися від таких атак із повітря. Незабаром і Росія не матиме безпечних зон", — сказало джерело видання.

Влада України офіційно не підтверджує, що удари дронами завдавалися українською стороною.

"Багато деталей залишаються секретними, як це характерно для інших спеціальних операцій Києва, таких як комбінована атака безпілотників із повітря та морської піхоти на російську військово-морську базу в Севастополі в жовтні", — зазначають журналісти FT.

До цього висувалася версія, що дрони, які атакували аеродроми, — це розробка "Укроборонпрому", який раніше анонсував виробництво БПЛА з дальністю польоту до 1000 кілометрів. За другою версією, причиною вибухів на військових об'єктах стали сильно модернізовані Ту-141, розроблені в СРСР.

"Ці атаки, безумовно, зроблять росіян менш впевненими. Їм доведеться подумати про те, як розподіляти військове майно та забезпечувати його безпеку. Росіяни сумніватимуться у своїй здатності захищати свої стратегічні активи", — також прокоментував вибухи на авіабазах представник західного міністерства оборони.

Нагадаємо, The New York Times заявило, що Україна атакувала два аеродроми в центральній частині Росії 5 грудня, запустивши безпілотники зі своєї території. Це найзухваліша атака ЗСУ за 9 місяців повномасштабної війни, упевнені журналісти видання.

Раніше експерти розповіли, куди можуть бити оновлені дрони ЗСУ. Передбачається, що безпілотники можуть завдавати ударів по мостах і промислових об'єктах, по столиці РФ і Поволжю, яке включає 15 регіонів.