Дістануть до Москви: експерти розповіли, куди можуть бити оновлені дрони ЗСУ

Передбачається, що безпілотники можуть завдавати ударів по мостах та промислових об'єктах, по столиці РФ та Поволжі, яке включає 15 регіонів.

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Нещодавні атаки на російські авіабази показують, що Україна могла отримати безпілотники, які здатні уражати об'єкти далеко за державним кордоном. Експерти розповіли агентству Al Jazeera, куди можуть дістати новітні літальні апарати.

П'ятого жовтня пролунав вибух на аеродромі поряд із містом Енгельс Саратовської області, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95. Згадані літаки здатні нести ядерні боєголовки і Москва неодноразово використовувала їх для обстрілу України неядерними ракетами. Авіабаза розташована за 650 км від кордону з Харківською областю, і донедавна вважалася недосяжною для українських військ.

Микола Митрохін, історик Бременського університету (Німеччина), стверджує, що нове озброєння ЗСУ може уражати цілі на більшій частині Західної Росії, зокрема у Москві, Поволжі та на окупованому півострові Крим. Воно досить потужне, щоб знищувати об'єкти енергетичної, хімічної та нафтопереробної промисловості, а також великі мости. Генерал-лейтенант Ігор Романенко, колишній заступник начальника Генштабу України, додав: поява такої техніки стала сюрпризом не лише для Росії, а й для союзників України на Заході.

Волга є найдовшою річкою Європи, вона протікає через 15 регіонів Росії:

Тверську область,

Московську область,

Ярославську область,

Костромську область,

Іванівську область,

Нижегородську область,

Марій Ел,

Чувашію,

Татарстан,

Ульянівська область,

Самарську область,

Саратівську область,

Волгоградську область,

Астраханську область,

Калмикію.

На берегах Волги розташовані чотири російські міста-мільйонники: Нижній Новгород, Казань, Самара, Волгоград. За часів СРСР Поволжя стало одним із найважливіших промислових регіонів СРСР, який все ще виробляє автомобілі, текстиль, хімікати, пластмаси та бензин. Як показали удари по авіаційних базах, все це може бути знищено.

"Росії доведеться повністю переглянути свої концепції протиповітряної та протиракетної оборони, що вимагатиме часу і, у будь-якому випадку, не гарантує жодної безпеки. Жителі цих районів, зокрема москвичі, повинні розуміти, що в якийсь момент за їхнім вікном може вирости "гриб" вибуху, і почне горіти якийсь небезпечний об'єкт", — підкреслив Микола Митрохін.

Москва звинуватила Україну в атаці, здійсненій за допомогою "реактивних безпілотників радянського виробництва", які нібито вдалося збити на підльоті. Київ заперечує свою причетність, але деякі чиновники не втрималися від натяків. Наприклад, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк присвятив вибухам пост у Twitter: "Якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших країн, то рано чи пізно невідомі літаючі об'єкти повернуться до місця вильоту".

У Радянському союзі розробили лише один реактивний безпілотник — Ту-141 з кодовою назвою "Стриж". Їх збирали у Харкові, тому Ігор Романенко припускає, що українські інженери цілком могли відновити виробництво за радянськими напрацюваннями.

Характеристики Ту-141 "Стриж":

Довжина: 15 м

Розмах крил: 4 м

Вага: близько 6 т

Швидкість: 1100 км/год

Дальність польоту: близько 1000 км.

Максимальна висота: 6 км

Мінімальна висота: 50 м

Раніше експерти розповіли, звідки Україна могла отримати далекобійні дрони для ударів по РФ. Деякі аналітики схиляються до версії з модифікацією Ту-141, а також припускають, що українцям вдалося розробити нову модель БПЛА.